24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تأمين الغذاء الصحي يغيب عن خُمس الفرنسيين (5.00)

  2. المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)" (5.00)

  3. الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)

  4. ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب في جنوب إفريقيا (5.00)

  5. أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اتهامات لحزب الله بالتورط في اغتيال الحريري

اتهامات لحزب الله بالتورط في اغتيال الحريري

اتهامات لحزب الله بالتورط في اغتيال الحريري
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 20:55

قال فريق الادعاء في قضية اغتيال رفيق الحريري في 2005، اليوم الثلاثاء، إن "مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والمتهمين الباقين كانوا منفذين للعملية".

جاء ذلك في أولى الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام، نورمان فاريل، حول قضية اغتيال الحريري في مدينة لاهاي الهولندية.

وأوضح الادعاء أن "خبرة بدر الدين العسكرية وسجله مكناه من الوصول إلى هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب الله في سوريا".

والمتهمون في قضية اغتيال الحريري أعضاء بارزون في حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا في ماي 2016)، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.

والاسم الحقيقي لبدر الدين هو "سامي صعب"، وكان يعتبر الرجل الثاني في حزب الله، وهو صهر القيادي القتيل البارز في الحزب عماد مغنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - استاد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:28
لبنان بلد مكون من اكتر من عشرة طوائف والكل يعيش بسلام لولا بعض التدخلات الخارجية. ...أتمنى الخير لهدا البلد الصغير العضيم بتاريخه ...أحفاد الفنيقين. ...انضروا إلى جمال الصورة. .محكمة من الطراز الأروبي وجمال الوجوه وجمال اللباس. ..المغرب تشدك الخلعة قبل ما تدخل ..كلشي معنقش الحفيض الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - كريم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:30
الذي قتل الحريري هو الموساد ليشعل الفتنة في لبنان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - خزعبلات الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 21:47
عن اي محمكة دولية يتكلمون. الم يعلموا ان من وراء هاته المحكمة، المزعومة و المؤطرة من اجل مصالح خاصة، تخلى عنها. الولايات المتحدة الامريكية أصدرت قرار عدم مصداقية قرارات تلك المحكمة . الولايات المتحدة الامريكية تعمل من اجل تفكيك و الإجهاض على كل من يعترض طريقها. و الآتي سيكون ان شآء آلله ما يسمى بمجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة. اما عن وراء تصفية رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري فالجميع لن يصدق ما تدعيه اسرائيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.