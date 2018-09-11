اتهامات لحزب الله بالتورط في اغتيال الحريري

هسبريس - متابعة

قال فريق الادعاء في قضية اغتيال رفيق الحريري في 2005، اليوم الثلاثاء، إن "مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والمتهمين الباقين كانوا منفذين للعملية".

جاء ذلك في أولى الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام، نورمان فاريل، حول قضية اغتيال الحريري في مدينة لاهاي الهولندية.

وأوضح الادعاء أن "خبرة بدر الدين العسكرية وسجله مكناه من الوصول إلى هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب الله في سوريا".

والمتهمون في قضية اغتيال الحريري أعضاء بارزون في حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا في ماي 2016)، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.

والاسم الحقيقي لبدر الدين هو "سامي صعب"، وكان يعتبر الرجل الثاني في حزب الله، وهو صهر القيادي القتيل البارز في الحزب عماد مغنية.