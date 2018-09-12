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الرئيسية | خارج الحدود | رجل أعمال جزائري يدفع غرامات مالية لارتداء النقاب في الدنمارك

رجل أعمال جزائري يدفع غرامات مالية لارتداء النقاب في الدنمارك

رجل أعمال جزائري يدفع غرامات مالية لارتداء النقاب في الدنمارك
هسبريس - متابعة
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:00

وصل رجل أعمال فرنسي جزائري إلى كوبنهاغن الثلاثاء لرد قيمة الغرامات الصادرة بموجب قرار حظر ارتداء النقاب في الدنمارك.

وذكرت وكالة ريتزاو للأنباء أن رشيد نكاز احتج خارج البرلمان الدنمركي رافعا لافتة ومرتديا العلم الجزائري في ظل متابعة من جانب وسائل الإعلام وبعض أفراد الشرطة.

وقبل زيارته إلى كوبنهاغن، عرض رجل الأعمال المولود في فرنسا دفع الغرامات الصادرة بحق النساء بسبب ارتداء النقاب أو البرقع في الشارع، مضيفًا أنه لم يعارض فرض حظر ارتداء النقاب في المباني الحكومية.

وفرضت ثلاث غرامات منذ بدء سريان ما يطلق عليه اسم "حظر البرقع في الدنمارك" في مطلع غشت.

ويشمل الحظر غطاء الوجه مثل النقاب والأقنعة وأقنعة التزلج واللحية المزيفة، باستثناء الأقنعة الواقية.

وفي مطلع غشت، جرى تغريم امرأة/ 28 عاما/ ألف كرونة (156 دولارا) لارتدائها النقاب في مركز تجاري في بلدة هورشولم شمال كوبنهاجن مباشرة.

وجرى تغريم سائحة تركية ترتدي النقاب عند دخولها إلى مركز شرطة لتمديد تأشيرتها. وقالت وكالة ريتزاو إن السائحة التركية دفعت الغرامة وخلعت نقابها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Hamido الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:13
لاداعي لتغطية الوجه مخافة الفتنة في بلد نساؤه (كاسيات عاريات).لي اليقين انه لن ينظر اليكن الرجال فالأولى أن ينظرو إلى هؤلاء الشقراوات.ومن جهة أخرى الغرب ليس عندهم كبت جنسي لأنهم يمارسونه خارج إطار الزواج وهو شيء عادي.اعتقد أن ستر الوجه أمر مبالغ فيه ويأتي بنتائج عكسية. فمثلا في الأماكن العامة ينظر الناس الى المحجبات باستمرار في بعض الأحيان خصوصا الأطفال .وأما المسلمات المتبرجات فلا يثرن الانتباه.
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6
2 - عبدالله الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:13
ادا كان رجل أعمال فالدانمارك ستلفق له تهمة الإرهاب فيما بعد
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-8
3 - farid الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:16
اعتقد الدانمارك قالت لا للنقاب وماشي طلبات الفلوس من رشيد نكاز حيت اي مجرم يقدر يدير النقاب ويبقى يدور فوسط الناس وحتى واحد ماغدي يعرفوه وهذا هو المقصود ديال الاروبيين وعندهم الحق.
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5
4 - casablancais الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:22
L'homme algérien a encore sa dignité pas comme nous "nos femmes se font harceler en Espagne ,d'autres font les trottoirs en Europe,d'autres boniches chez les indiens de la péninsule d'Arabie..."jamais une algérienne ose se promener dans les Bras d'un juif ou un chrétien dans les villes algériennes.....chez nous monsieur 90% des marocains font le sourire débile quand ils rencontrent une marocaine dans les Bras d'un juif ou un chrétien ....ou elle est notre dignité ????!!!
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-1
5 - رأيي الشخصي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:23
في الحقيقة أرى أنّه لا داعي لتغطية الوجه لأن المرأة عندما تصلي لا تغطي وجهها و كفيها المهم لبس حجاب يغطي الرأس و الجسم و يكون فضفاض لا يضهر مفاتن المرأة ، في هذا الوقت الصعب طبيعي أن يخاف الأربيون من الإرهاب لأنّهم لا يعرفون إن كان من يرتدي البرقع رجل أم إمرأة و لا يدرون إن كان شخص خارج القانون متخف في هذا اللباس المهم كما نقول بالعامية حوتة تخنز الشواري
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5
6 - كمال الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:58
نحن لا نعترف بهذا النكاز في الجزائر و ليس له أي شعبية في الجزائر و حتى القليل من الذين كانو يتبعونه من الجزائريين في فرنسا و الجزائر تخلو عنه. يدفع أو لا يدفع فهذا أمر لا يخص الجزائر في شيئ و رفع العلم الجزائري من طرف هذا العميل لا يشرفنا، هذا العميل لم يتحصل على جواز سفره الجزائري و لن يدخل للجزائر مجدد لأنه عميل و الجزائرييون ليسو أغبياء.
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