يونكر يدعو إلى تشكيل قوة حرس حدود أوروبية

هسبريس - أ.ف.ب

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إلى تشكيل قوة حرس حدود أوروبية قوامها عشرة آلاف عنصر خلال سنتين، فيما يسعى التكتل إلى تعزيز جهود خفض الهجرة.

وقال يونكر في آخر خطاب له حول حال الاتحاد: "المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020".