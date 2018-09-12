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كُتّاب وآراء
طليقة عمران خان تتهمه بالشذوذ وتعاطي المخدرات
وصل كتاب السيرة الذاتية لريهام خان، طليقة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الذي تتطرق فيه لتعاطي لاعب الكريكيت السابق للمخدرات، لمنافذ البيع في الهند حيث لقي رد فعل جيد.
وفي هذا البلد الآسيوي المجاور، يمكن الحصول على نسخة من الكتاب بشكل قانوني، وفقا لما صرحت به ريهام خان (45 عاما) في مقابلة مع (إفي) عبر الهاتف من بريطانيا حيث تعيش عقب مغادرتها الهند في سبتمبر الماضي إثر تلقيها تهديدات، على حد قولها.
وأكدت الصحفية الباكستانية أنها قررت كتابة هذه السيرة الذاتية رغبة منها في رواية قصتها بداية من طفولتها في بلدان مثل ليبيا وباكستان وحتى زواجها من خان، مرورا بزيجة أولى حين كان عمرها 19 عاما فقط حيث تعرضت وقتها للإساءة والعنف.
وأكدت ريهام خان التي كانت الزوجة الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني، أن "السبب الذي دفعني للكتابة الآن هو أنني تلقيت الكثير من التهديدات وقالوا لي بوضوح أنه (خان) سيصبح رئيسا للوزراء وأي شخص سيتحدث عنه سيتم تدميره".
وبحسب الصحفية الباكستانية، فإنه عقب زواجهما في 2015، بدأ محيط خان وهو نفسه يتعاملان على أنه قد فاز بالفعل في الانتخابات التي أجريت في البلد الآسيوي في يوليوز الماضي، وكأن الجيش قد اتخذ قرارا بالفعل قبل أن يقول الشعب رأيه، بحسب روايتها.
وأبرزت أن الأمور "اتضحت" بشكل أكبر بعد أن تم "إزاحة" رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أدين بعدها في تهم فساد، معتبرة أن خان "دمية" في أيدي الجيش الباكستاني.
وقالت "أعتقد أن عمران ليس هو المشكلة في باكستان، لو لم يكن هو لكان قد تم اختيار شخص آخر. (الجيش) سيواصل اختيار هذه الدمى لوضعها في السلطة".
وأثار هذا الكتاب جدلا واسعا في باكستان بسبب ما يحتوي عليه من اتهامات لعمران خان بتعاطيه المخدرات بشكل مستمر، حيث أكدت ريهام أن "هذا هو السر الذي يعرفه الجميع" في البلد الآسيوي.
كما تحدثت الصحفية في كتابها عن مغامرات شذوذ جنسي مزعومة من جانب السياسي الباكستاني، وعن اللحظة التي أقر فيها بأن لديه خمسة أبناء غير شرعيين.
كما أشارت ريهام خان - التي أكدت على استعدادها لإثبات كل هذه الأمور أمام محكمة - إلى أن رجل أعمال باكستاني يدعى عارف ناقفي مول جزء كبير من الحملة الانتخابية التي جعلت حزب خان، "تحريك إنصاف" يصبح ثالث أكبر قوة سياسية في البلد الآسيوي في عام 2013.
وأضافت أن الكثير من الأمور تغيرت منذ ذلك الحين، ومنها التحول المحافظ لخان خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يستخدم زوجها السابق الدين من أجل حشد الأصوات للوصول إلى السلطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
يحق لخان أن يقول ما قاله البولماني: حتى وليت رئيس عاد جايا تعيبي فيا، منين كنت كنجري ورا الكورا فين كنت و نتيا