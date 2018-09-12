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كُتّاب وآراء
البرلمان الأوروبي يقرّ إصلاح قانون حقوق المؤلف
أعطى النواب الأوروبيون، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لإصلاح حساس لحقوق النشر والتي كانت موضوع خلاف حاد غير مسبوق بين فنانين وناشري صحافة من جهة وبين عمالقة الإنترنت من جهة أخرى.
وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة من النص الذي رُفض في 5 يوليوز الماضي حول "القوانين المجاورة" التي تشمل ناشري الصحف.
ويفتح التصويت الباب أمام خوض مفاوضات مع المجلس الأوروبي (ممثلا عن الدول الـ 28 الأعضاء والتي توصلت إلى تسوية في 25 ماي والمفوضية الأوروبية من أجل الاتفاق حول نص نهائي.