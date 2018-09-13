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الرئيسية | خارج الحدود | نيويورك تتخطى لندن في جذب الأموال عبر العالم

نيويورك تتخطى لندن في جذب الأموال عبر العالم

نيويورك تتخطى لندن في جذب الأموال عبر العالم
هسبريس - رويترز
الخميس 13 شتنبر 2018 - 06:51

كشفت نتائج مسح أن نيويورك تخطت لندن لتصبح المركز المالي الأكثر جاذبية في العالم، حيث يدفع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي البنوك لنقل الوظائف من أجل المحافظة على حضورها في السوق الأوروبية المشتركة.

ومنذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قبل أكثر من عامين، يبحث بعض أهم الشركات المالية في العالم العاملة في لندن عن طريقة للمحافظة على حركة التداولات القائمة عبر الحدود بعد تركها الاتحاد في 2019.

واحتلت نيويورك المركز الأول، وتلتها لندن ثم هونغ كونغ وسنغافورة، على مؤشر "زد/ين" للمراكز المالية العالمية الذي يصنف 100 مركز مالي على أساس عوامل؛ مثل البنية التحتية وتوافر المهنيين من ذوي الكفاءة العالية.

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