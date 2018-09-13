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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تعتقل قاتل 33 سائق شاحنة في الهند

الشرطة تعتقل قاتل 33 سائق شاحنة في الهند

الشرطة تعتقل قاتل 33 سائق شاحنة في الهند
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:45

اعتقلت الشرطة، وسط الهند، رجلا (48 عاما) اعترف بأنه قتل 33 سائق شاحنة ومساعديهم لنهب البضائع وبيع السيارات.

وقال مسؤول الشرطة، راهول كومار لودها، إنه تم احتجاز الرجل، وهو خياط، الأسبوع الماضي بالقرب من مدينة بوبال، عاصمة ولاية مادهيا براديش.

وأضاف الأمني نفسه: "اعترف الرجل بمقتل 33 شخصا على طرق سريعة بالولاية منذ عام 2008. لقد تحققنا من تلك القضايا" مشيرا إلى أنهم ألقوا القبض على "سفاح سيء السمعة".

واكتشفت الشرطة سلسلة جرائم القتل عندما كانت تحقق مع قاتل سائق شاحنة في غشت الماضي. وكشف سبعة رجال، تم إلقاء القبض عليهم في القضية، أنهم ساعدوا المشتبه به في عمليات سطو مماثلة.

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