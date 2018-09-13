استطلاع: "تنحي عباس" يقسم الصف الفلسطيني

هسبريس - متابعة

يطالب أكثر من 60% من الفلسطنيين باستقالة محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية التي يعتبرها النصف عبئا على الشعب الفلسطيني، وفقا لنتائج استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وأشارت الدراسة، التي استطلعت آراء المواطنين حيال السياسة الداخلية الفلسطينية وأيضا العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى أن 75% ممن أجري عليهم الاستطلاع يرفضون فكرة كونفدرالية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل .. كما سلط الاستطلاع الضوء على تراجع شعبية حركتي فتح وحماس.

ويعزى تراجع شعبية عباس إلى الرفض العام لكثير من سياساته الداخلية حيث تعارض الغالبية العظمى سياسة عباس المتعلقة بالإجراءات ضد موظفي السلطة في قطاع غزة، ويعارض الثلثان طلبه نزع سلاح المجموعات المسلحة في القطاع، وترفض الأغلبية طلب الرئيس من حماس تسليم القطاع لحكومة الوفاق بشكل كامل.

ويدعم أغلب المستطلعين (55%) جهود حماس في الوصول لاتفاق مع إسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد حتى في غياب المصالحة. كما يعارض نصف المشاركين في الاستطلاع حل إقامة الدولتين.

ويرى 39% أن الطريق الأكثر فاعلية حاليا لإقامة دولة فلسطين هو التفاوض بينما يعتبر 33% أن المقاومة المسلحة هي الحل الأكثر فاعلية، فيما يؤيد 21% المقاومة السلمية كأفضل طريق.

وبمناسبة مرور 25 سنة هذا الشهر على توقيع اتفاق أوسلو يرى الثلث أن هذا الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية بل يعتقد حوالي ثلاثة أرباعهم أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل أوسلو.

وفي ظل تدهور العلاقات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، يرى 90% أن الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل.

ويرفض النصف ما تسمى بـ"صفقة القرن" (التي تعمل على بنودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون الكشف عن تفاصيلها بعد) حتى بدون الإطلاع عليها لأنهم يعتقدون أن مضمونها سيكون بالتأكيد سيئاً للفلسطنيين، فيما يقبلها 14% لأنها ستكون بالتأكيد أفضل من الوضع الراهن.