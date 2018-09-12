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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يتهم دول أوروبا بالتقاعس ومهادنة إيران

نتنياهو يتهم دول أوروبا بالتقاعس ومهادنة إيران

نتنياهو يتهم دول أوروبا بالتقاعس ومهادنة إيران
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 18:50

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء الدول الأوروبية ب"مهادنة" إيران بدلا من مواجهة "نشاطاتها المتطرفة".

وجاءت تصريحات نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم، وهي جزء من جهوده المستمرة لاقناع قادة العالم بالانضمام الى الولايات المتحدة في تصعيد الضغوط على ايران من خلال العقوبات.

وقال نتانياهو "لقد حان الوقت لكي يتوحد العالم في كفاحه ضد المنظمات الإرهابية. يقوم العالم بذلك الى حد ما ضد تنظيم الدولة الاسلامية ولكنه لا يقوم بذلك ضد إيران".

مضيفا "لا بل بالعكس، ما نشاهده حاليا هو في الوقت الذي ترسل فيه ايران خلاياها الإرهابية الى الأراضي الأوروبية، يقوم الزعماء الأوروبيون بمصالحة إيران وبمهادنتها".

وفي ماي انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين خصم إسرائيل الإقليمي الرئيسي إيران من جهة والقوى العظمى من جهة أخرى.

ودعا نتانياهو مرارا الى تعديل او الغاء الاتفاق، وقال أنه محدود جدا في نطاقه وإطاره الزمني بينما يسمح لإيران بتمويل أنشطة قتالية في المنطقة جراء رفع العقوبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachida الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 18:58
وانت يا نتنياهو حابب تخربها وتقد على تلها الن تتعبوا من حبك المؤامرات والدياءس ؟ خربتم الحجر والسجر والان لم يبق الا وعد الله فيكم .
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