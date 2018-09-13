فرنسا تخطط لقطارات ذاتية القيادة بحلول 2023

هسبريس - متابعة

ذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) اليوم الأربعاء، أنها تريد استخدام قطارات ذاتية القيادة في البلاد بحلول 2023.

والهدف المبدئي هو الحصول على نموذج أولي لقطار ذاتي القيادة جاهز للاستخدام خلال خمس سنوات في رحلات بطيئة إقليمية والشحن. وتأمل الشركة أن يكون لديها قطارات ذاتية القيادة على السكك الحديدية الحالية بحلول 2025.

وقال رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية، جيوم بيبي، في باريس اليوم: "هذا بوضوح هو مستقبل القطارات ".

وأضافت الشركة أنها تستثمر 57 مليون يورو (66 مليون دولار) لتطوير قطار أولي يمكن استخدامه في شبكة السكك الحديدية الحالية في فرنسا، التي ترجع أجزاء منها لقرن مضى.

وتابعت الشركة أن القطارات الذاتية القيادة سوف توسع سعة السكك الحديدية الفرنسية وسوف تزيد من دقة مواعيد تسييرها .