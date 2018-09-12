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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يأمر بمعاقبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

ترامب يأمر بمعاقبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

ترامب يأمر بمعاقبة التدخل في الانتخابات الأمريكية
هسبريس - رويترز
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 21:32

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للمساعدة في حماية الولايات المتحدة من التدخل الخارجي في الانتخابات من خلال فرض عقوبات على الدول والأطراف التي تسعى للتدخل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين من خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن وزارتي الخارجية والخزانة ستحددان العقوبات المناسبة التي يتعين فرضها.

وستشمل العقوبات تجميد الأرصدة وفرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية ومنع المواطنين الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 21:40
و الله حتى هاد ترامب سيخلد اسمه في تاريخ أمريكا بحماقاته و استهباله بالشعب الأمريكي،) حتى قضى الغرض مع روسيا و نجح يتدخلها، عاد سن هاد القانون ) هههه
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7
2 - wood الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 21:48
اذا كان يجب معاقبة من يتدخل في الإنتخابات الأمريكية فأولهم هو الرئيس ترامب نفسه و الذي كل الدلائل تشير أنه كان مدعوما من روسيا و أن عدد من المحيطين به او المقربين منه كانوا بتواصلون مع الروس قبل و أثناء و بعد الإنتخابات الرئاسية . فعلى ما يبدو ان الولايات المتحدة اصبحت مكبلة بالفساد فرغم فضائح الرئيس فأن الطبقة السياسية أصبحت عاجزة و غير قادرة على تنحيته ، مما ينبأ ببداية اضمحلال أمريكا !!!
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