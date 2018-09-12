ترامب يأمر بمعاقبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

هسبريس - رويترز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للمساعدة في حماية الولايات المتحدة من التدخل الخارجي في الانتخابات من خلال فرض عقوبات على الدول والأطراف التي تسعى للتدخل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين من خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن وزارتي الخارجية والخزانة ستحددان العقوبات المناسبة التي يتعين فرضها.

وستشمل العقوبات تجميد الأرصدة وفرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية ومنع المواطنين الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المعنية.