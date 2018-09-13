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الرئيسية | خارج الحدود | إثيوبيا تشهد أكبر عدد من النازحين في العالم

إثيوبيا تشهد أكبر عدد من النازحين في العالم

إثيوبيا تشهد أكبر عدد من النازحين في العالم
هسبريس - متابعة
الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:39

تتصدر إثيوبيا القائمة العالمية للنازحين داخليا بنحو مليون ونصف إثيوبي اضطروا للنزوح عن منازلهم بسبب العنف الطائفي في النصف الأول من عام 2018 ، وفقا لتقرير نشره مركز متابعة النزوح الداخلي.

وقال المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، نيجيل تريكس، في بيان: "لا يصدق أن 1.4 مليون شخص فروا من العنف لا يحتلون الصفحات الرئيسية في الصحف. العالم يتجاهل إثيوبيا".

وكشفت تقارير منظمات الإغاثة أن العام ونصف الأخير شهد ارتفاع عدد النازحين داخليا في إثيوبيا بنسبة 75%. وتعد أزمة النازحين الأسرع نموا في العالم بسبب المواجهات الطائفية الأخيرة في جنوب البلاد التي أسفرت عن مليون نازح.

كما نزح 200 ألف آخرين نتيجة العنف المستمر على الحدود بين أوروميا وصوماليا، بينما اضطر 200 ألف آخرين للنزوح بسبب حوادث مختلفة نتيجة الاضطراب الأمني، وفقا لمركز متابعة النزوح الداخلي.

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