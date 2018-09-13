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الطيران الأمريكي يعلن اعتراض مقاتلتين روسيتين
الخميس 13 شتنبر 2018 - 00:32
اعترضت القوات الجوية الأمريكية مقاتلتين روسيتين نوويتين، رافقتهما طائرتين مقاتلتين، بالقرب من ألاسكا.
وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية عن العملية، وشددت على أن "الطيران الروسي لم يخترق المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا على الإطلاق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - البيضاوي الخميس 13 شتنبر 2018 - 01:03
السلاح التكنولوجي الجوي لامريكا معروف انه متفوق على جميع الاصعدة .
أحببنا ام كرهنا تبقى امريكا في الواقع هي القوة العظمى الوحيدة في هذا العالم ..
أحببنا ام كرهنا تبقى امريكا في الواقع هي القوة العظمى الوحيدة في هذا العالم ..
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