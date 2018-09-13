24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رُبع قرن على "اتفاق أوسلو" .. الإحباط يخنق أنفاس الفلسطينيين (5.00)

  2. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  3. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  4. أردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة التركي (5.00)

  5. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الطيران الأمريكي يعلن اعتراض مقاتلتين روسيتين

الطيران الأمريكي يعلن اعتراض مقاتلتين روسيتين

الطيران الأمريكي يعلن اعتراض مقاتلتين روسيتين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 13 شتنبر 2018 - 00:32

اعترضت القوات الجوية الأمريكية مقاتلتين روسيتين نوويتين، رافقتهما طائرتين مقاتلتين، بالقرب من ألاسكا.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية عن العملية، وشددت على أن "الطيران الروسي لم يخترق المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا على الإطلاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - البيضاوي الخميس 13 شتنبر 2018 - 01:03
السلاح التكنولوجي الجوي لامريكا معروف انه متفوق على جميع الاصعدة .

أحببنا ام كرهنا تبقى امريكا في الواقع هي القوة العظمى الوحيدة في هذا العالم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.