الطيران الأمريكي يعلن اعتراض مقاتلتين روسيتين

هسبريس ـ مُتابعة

اعترضت القوات الجوية الأمريكية مقاتلتين روسيتين نوويتين، رافقتهما طائرتين مقاتلتين، بالقرب من ألاسكا.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية عن العملية، وشددت على أن "الطيران الروسي لم يخترق المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا على الإطلاق".