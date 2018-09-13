24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رُبع قرن على "اتفاق أوسلو" .. الإحباط يخنق أنفاس الفلسطينيين (5.00)

  2. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  3. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  4. أردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة التركي (5.00)

  5. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هولاند ورفيقته يظهران معاً علنا للمرة الأولى

هولاند ورفيقته يظهران معاً علنا للمرة الأولى

هولاند ورفيقته يظهران معاً علنا للمرة الأولى
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 13 شتنبر 2018 - 03:39

اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) ورفيقته المنتجة والممثلة جولي جاييه خطوة ملموسة في علاقتهما بالتقاط أول صور علنا منذ بدء تعارفهما قبل أربعة أعوام.

وأكدت الصور التي نشرتها مجلة "باري ماتش" الأسبوعية خطبتهما التي تسربت في يناير من عام 2014، مع نشر صور للرئيس أثناء ذهابه إلى منزل الممثلة في وقت كان يتشارك فيها هولاند حياته رسميا مع فاليري تريرفيليه.

وجذبت القصة الأضواء في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد، ورغم انفصال الرئيس السابق والصحفية، الشهر الجاري، دائما ما كان يحافظ هولاند وجاييه على سرية علاقتهما.

وتظهر المجلة هولاند ورفيقته في جلسة تصوير تمت في الثاني من شتنبر الحالي على شاطئ غرب فرنسا.

ومنذ قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017 ، التي فاز فيها وزير الاقتصاد السابق ايمانويل ماكرون، توقف هولاند عن رؤية جاييه في عدة فعاليات عامة.

وكانت جاييه أحد مصادر الدعم الرئيسية للرئيس في جولته لكتابه الناجح "دروس السلطة" الذي باع منه منذ أبريل الماضي اكثر من 110 آلاف نسخة، ورافقته في جلسات توقيعه.

ولم تبد الممثلة (46 عاما)، وهي أم مراهقين اثنين، ابدا اهتماما بلعب دور "السيدة الأولى"، لكنها أكدت أنها بكت عندما قرر هولاند عدم الترشح في الانتخابات.

وكشف استطلاع حديث لصحيفة "لو فيغارو" أن 17% فقط من الفرنسيين يرغبون في ترشح فرانسوا هولاند بعد أربعة أعوام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.