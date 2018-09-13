هولاند ورفيقته يظهران معاً علنا للمرة الأولى

هسبريس ـ مُتابعة

اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) ورفيقته المنتجة والممثلة جولي جاييه خطوة ملموسة في علاقتهما بالتقاط أول صور علنا منذ بدء تعارفهما قبل أربعة أعوام.

وأكدت الصور التي نشرتها مجلة "باري ماتش" الأسبوعية خطبتهما التي تسربت في يناير من عام 2014، مع نشر صور للرئيس أثناء ذهابه إلى منزل الممثلة في وقت كان يتشارك فيها هولاند حياته رسميا مع فاليري تريرفيليه.

وجذبت القصة الأضواء في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد، ورغم انفصال الرئيس السابق والصحفية، الشهر الجاري، دائما ما كان يحافظ هولاند وجاييه على سرية علاقتهما.

وتظهر المجلة هولاند ورفيقته في جلسة تصوير تمت في الثاني من شتنبر الحالي على شاطئ غرب فرنسا.

ومنذ قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017 ، التي فاز فيها وزير الاقتصاد السابق ايمانويل ماكرون، توقف هولاند عن رؤية جاييه في عدة فعاليات عامة.

وكانت جاييه أحد مصادر الدعم الرئيسية للرئيس في جولته لكتابه الناجح "دروس السلطة" الذي باع منه منذ أبريل الماضي اكثر من 110 آلاف نسخة، ورافقته في جلسات توقيعه.

ولم تبد الممثلة (46 عاما)، وهي أم مراهقين اثنين، ابدا اهتماما بلعب دور "السيدة الأولى"، لكنها أكدت أنها بكت عندما قرر هولاند عدم الترشح في الانتخابات.

وكشف استطلاع حديث لصحيفة "لو فيغارو" أن 17% فقط من الفرنسيين يرغبون في ترشح فرانسوا هولاند بعد أربعة أعوام.