مسلح يقتل خمسة أشخاص ثم ينتحر في كاليفورنيا

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحا مجهولا قتل زوجته وأربعة أشخاص آخرين بالرصاص في جنوب كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

وأفاد دوني يانجبلاد قائد شرطة مقاطعة كيرن في مؤتمر صحفي بإن الرجل ذهب مع زوجته إلى شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا أمس الأربعاء حيث قتل رجلا ثم وجه سلاحه إلى زوجته وقتلها.

وأضاف يانجبلاد أنه طارد بعد ذلك رجلا آخر من الشركة ثم قتله أمام متجر أدوات رياضية.

وتابع قائلا إن المسلح قتل شخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن ثم استولى على سيارة من امرأة معها طفلها قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي، مشيرا إلى أن الأمر برمته استغرق ما بين عشر و15 دقيقة.