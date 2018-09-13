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الرئيسية | خارج الحدود | سيارة تدهس حشداً في الصين وتوقع قتلى وجرحى

سيارة تدهس حشداً في الصين وتوقع قتلى وجرحى

سيارة تدهس حشداً في الصين وتوقع قتلى وجرحى
هسبريس - رويترز
الخميس 13 شتنبر 2018 - 06:05

قالت حكومة مدينة هينجيانغ في جنوب الصين، اليوم الخميس، إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون بعدما اقتحمت سيارة ساحة مكتظة وهاجم السائق الناس بسكين ومجرفة سعيا "للانتقام" من المجتمع بسبب إدانات جنائية سابقة.

وقالت حكومة المدينة الواقعة بإقليم هونان في بيان إن الحادث وقع في منطقة ميشوي التابعة للمدينة مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن السائق، الذي لم تؤكد الحكومة إن كان رجلا أم امرأة، قاد السيارة وحده إلى الساحة ثم هاجم الناس بمجرفة وسكين.

وقالت الحكومة إن المهاجم له سجل جنائي كبير يتضمن إدانات بتجارة المخدرات والسرقة والاعتداء على آخرين وهو ما جعله يضمر رغبة في "الانتقام من المجتمع"، مضيفة أنه اعتقل دون أن تذكر تفاصيل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عدة جثث على الأرض، بينما لم يرد ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالإرهاب.

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