فرنسا تخصص 8 مليارات يورو لمحاربة الفقر

هسبريس - متابعة

قالت الحكومة الفرنسية، إنها ستجند مبلغ 8 مليارات يورو، من أجل محاربة الفقر المنتشر في أماكن معينة بالبلاد.

جاء ذلك، في مقابلة للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية مع صحيفة 20 دقيقة المحلية.

وقال "بنيامين جريفو"، المتحدث باسم الحكومة، إن المبلغ الذي سيصرف لمواجهة الفقر وخفضه لمستويات متدنية، يمتد على مدار 4 سنوات.

والعام الماضي، نشرت جمعية فرنسية تدعى "Le Secours catholique"، أرقاما، أظهرت أن عدد الفقراء في فرنسا يبلغ بالمتوسط 9 ملايين فرد.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي تضررت منها فرنسا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الواقعين تحت خط الفقر البالغ قرابة 1000 يورو (1150 دولار).

وخلال وقت سابق من العام الجاري، تعرض ماكرون لانتقادات في بلاده، بعد تصريحات حول نظام المساعدات الاجتماعية، قال فيها: "يكلفنا الأمر الكثير من المال، لكن لا شيء تغير، الناس الذين يولدون فقراء يبقون فقراء".