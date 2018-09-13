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كُتّاب وآراء
فرنسا تخصص 8 مليارات يورو لمحاربة الفقر
قالت الحكومة الفرنسية، إنها ستجند مبلغ 8 مليارات يورو، من أجل محاربة الفقر المنتشر في أماكن معينة بالبلاد.
جاء ذلك، في مقابلة للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية مع صحيفة 20 دقيقة المحلية.
وقال "بنيامين جريفو"، المتحدث باسم الحكومة، إن المبلغ الذي سيصرف لمواجهة الفقر وخفضه لمستويات متدنية، يمتد على مدار 4 سنوات.
والعام الماضي، نشرت جمعية فرنسية تدعى "Le Secours catholique"، أرقاما، أظهرت أن عدد الفقراء في فرنسا يبلغ بالمتوسط 9 ملايين فرد.
وأدت الأزمة المالية العالمية، التي تضررت منها فرنسا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الواقعين تحت خط الفقر البالغ قرابة 1000 يورو (1150 دولار).
وخلال وقت سابق من العام الجاري، تعرض ماكرون لانتقادات في بلاده، بعد تصريحات حول نظام المساعدات الاجتماعية، قال فيها: "يكلفنا الأمر الكثير من المال، لكن لا شيء تغير، الناس الذين يولدون فقراء يبقون فقراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
حنا 6 ملايير باش نصوبو مراحض هههه
حسبي الله ونعم الوكيل
أدم عليه سلام أكل غير تفاحة خرج من الجنة
هاد ناس وكلينا بغين مشيو الجنة ههه
مكين غير فوق شوية إنشاء الله جهنم بإذن الله
في المغرب العاطلون والمعطلون و المتواكلون الجمعيات اكثر من الطبقة النشيطة لدى فلا جدوى للمقارنة بين فرنسا والمغرب .
يجب تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الاموال خلق المقاولة وتشجيعها لخلق الثروة .