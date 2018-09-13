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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تخصص 8 مليارات يورو لمحاربة الفقر

فرنسا تخصص 8 مليارات يورو لمحاربة الفقر

فرنسا تخصص 8 مليارات يورو لمحاربة الفقر
هسبريس - متابعة
الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:20

قالت الحكومة الفرنسية، إنها ستجند مبلغ 8 مليارات يورو، من أجل محاربة الفقر المنتشر في أماكن معينة بالبلاد.

جاء ذلك، في مقابلة للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية مع صحيفة 20 دقيقة المحلية.

وقال "بنيامين جريفو"، المتحدث باسم الحكومة، إن المبلغ الذي سيصرف لمواجهة الفقر وخفضه لمستويات متدنية، يمتد على مدار 4 سنوات.

والعام الماضي، نشرت جمعية فرنسية تدعى "Le Secours catholique"، أرقاما، أظهرت أن عدد الفقراء في فرنسا يبلغ بالمتوسط 9 ملايين فرد.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي تضررت منها فرنسا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الواقعين تحت خط الفقر البالغ قرابة 1000 يورو (1150 دولار).

وخلال وقت سابق من العام الجاري، تعرض ماكرون لانتقادات في بلاده، بعد تصريحات حول نظام المساعدات الاجتماعية، قال فيها: "يكلفنا الأمر الكثير من المال، لكن لا شيء تغير، الناس الذين يولدون فقراء يبقون فقراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العفو ياربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:49
فرنسا 8 مليارت يورو باش تحارب الفقر
حنا 6 ملايير باش نصوبو مراحض هههه
حسبي الله ونعم الوكيل
أدم عليه سلام أكل غير تفاحة خرج من الجنة
هاد ناس وكلينا بغين مشيو الجنة ههه
مكين غير فوق شوية إنشاء الله جهنم بإذن الله
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-1
2 - مغربي من فرنسا الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:55
للتوضيح: الناس في الصورة يقومون باخد ما ترميه المحلات التجارية الكبرى ... مثلا كارفور, اوشان, سوبير U ... و هي منتوجات صالحة للاستهلاك و لكن لقانون يمنع بيعها! مثلا , لحم , حجاج, بيض, فواكه... وصل تاريخها اامكتوب في العلبة.. هناك من عنده رزقه و يذهب كل يوم لانتضار خروج هاته الحاويات المملوؤة بالسلع..
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3
3 - zagori الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:57
السلام عليكم، اقترح فقط: لماذا لا تضاف وزارة محاربة الفقر في المغرب ويكون عندها مشاريع استثمارية وتقوم بذاتها انا في نضري هذا هو الحل المناسب للقضاء عليه.
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4 - ابو المدوخ الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:58
اين الثروة ? فرنسا واوليدات دانون
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1
5 - فرنسا المغرب الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:07
فرنسا نموذج في التكافل الاجتماعي على المستوى العالمي .المواطن الفرنسي النشيط يشتغل يعيل نفسه ويساعد غيره عن طريق الاقتطاع الذي يذهب لصناديق التكافل العائلي . اما الدولة الفرنسية فلا تخسر فلسا واحدا في العملية .
في المغرب العاطلون والمعطلون و المتواكلون الجمعيات اكثر من الطبقة النشيطة لدى فلا جدوى للمقارنة بين فرنسا والمغرب .
يجب تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الاموال خلق المقاولة وتشجيعها لخلق الثروة .
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6 - خريبكي الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:11
الحكومة غادي تفرح مني تسمع تا فرنسا فيها الفقر ولكن قراي الموضوع كامل...من هم تحت الف اورو يعتبر فقير...نتوما سميتو لي عندو 20 درهم ف نهار غني...قبح الله سعيكم
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