تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي

هسبريس - د.ب.أ

قالت لجنة مصادرة في تونس إنها ستقدم عرضا دوليا لبيع 11 سيارة فارهة تعود ملكيتها لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأفادت شركة "كروز تورز" المكلفة من قبل الحكومة التونسية ولجنة المصادرة، بعملية تسويق وبيع السيارات المصادرة بأنها قدما عرضا دوليا للراغبين في شراء السيارات الفارهة على أن يتقدموا بطلباتهم حتى الثاني من اكتوبر المقبل .

وستعرض الشركة السيارات للعموم والراغبين في اقتنائها في الفترة ما بين 17 و30 من سبتمبر الجاري، بحسب ما ذكرت تقارير اعلامية محلية اليوم الخميس.

وسبق أن نظمت الشركة عدة مزادات علنية في السابق لبيع العشرات من السيارات واليخوت التي تمت مصادرتها من عائلة بن علي وأصهاره إبان سقوط حكمه إثر ثورة 2011.

وتحتفظ لجنة المصادرة الوطنية حتى الآن بـ57 سيارة، وتضم قائمة السيارات المدرجة للبيع والتي نشرت في وسائل الاعلام المحلية اليوم، سيارات "مرسيدس"و" بي إم دبليو" و"رولس رويس" و"بورش" و"فيراري" إضافة الى سيارة "المايباخ" الخاصة بالرئيس السابق بن علي.

ولا تزال لجنة المصادرة تعمل منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2011 على حصر أملاك العائلة الحاكمة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حله القضاء قبل إعادة ملكيتها للدولة أو بيعها.