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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية

إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية

إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية
هسبريس - إفي
الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:34

قامت القوات الإسرائيلية بهدم خمسة مبان متنقلة نصبها فلسطينيون على مقربة من قرية خان الأحمر، في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "وحدة من الإشراف على الإدارة المدنية نفذت هدم خمسة منازل متنقلة تم بناؤها بصورة غير قانونية في محيط مستوطنة كفار أودميم خلال الأيام الأخيرة".

وجاءت إقامة هذه الهياكل المتنقلة من قبل ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديا لقرار المحكمة العليا، ومعارضة للقانون الإسرائيلي في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

ويقع خان الأحمر بين مستوطنتي كفار أدوميم ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للدولة الفلسطينية المستقبلية، حسبما ذكرت مؤخرا الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني.

كانت مجموعة اطلقت على نفسها اسم "نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية" قد نصبت هذه المنازل المؤقتة احتجاجا على قرار الهدم الصادر بحق القرية.

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم باعتبار التخطيط لهدم القرية جريمة حرب إسرائيلية.

وقالت موغيريني، يوم الجمعة الماضي، إن تنفيذ الهدم سيكون "خطير للغاية" وسيؤدي إلى الإضرار بفرص تحقيق السلام.

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