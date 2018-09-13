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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول أوروبي: مراكز الهجرة مرفوضة في إفريقيا

مسؤول أوروبي: مراكز الهجرة مرفوضة في إفريقيا

مسؤول أوروبي: مراكز الهجرة مرفوضة في إفريقيا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 15:38

قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لصحيفة نمساوية إن فرص تطبيق الخطط الأوروبية لإقامة مراكز إنزال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في شمال أفريقيا ضئيلة.

وأضاف: "لا توجد دولة في هذا الجزء من منطقة البحر المتوسط تقبل بإنشاء مثل هذه المراكز" مشككا في عنصر أساسي من اتفاقية الهجرة التي توصل إليها قادة دول الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وتساءل أفراموبولوس، في حوار نشرتهم صحيفة "دي بريسي"، حول ما إذا كانت الاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا للحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر منطقية.

وقال: "كيف نستطيع أن نفعل أمر مثل هذا مع ليبيا؟ إنه مستحيل من الناحية العملية" في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة ومراكز إنزال المهاجرين في شمال أفريقيا.

وأوضح أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي ، أن التعاون في قضية الهجرة مع دول شمال أفريقيا ليس أمرا مستحيلا.

وشدد أفراموبولوس على أن " دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتفق الآن بشأن تبني توجه موحد قبل أن تتواصل مع دول ثالثة".

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي قضية الهجرة لدى اجتماعهم غير الرسمي في مدينة سالزبورج بالنمسا الأسبوع المقبل.

ويأتي نشر تعليقات أفراموبولوس بعد يوم من كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خطط لتأسيس وكالة أوروبية للحدود وخفر السواحل وتعزيز نظام اللجوء. كما طالب يونكر الدول الأعضاء بفتح مزيد من الطرق القانونية أمام المهاجرين المهرة للدخول للاتحاد الأوروبي.

وفي فيينا قال وزير الداخلية النمساوي المناهض للهجرة، هربرت كيكل، إن هجرة العمالة عليها أن تنتظر لحين تأمين حدود الاتحاد الأوروبي بصورة فعالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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