أنغيلا ميركل تزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

هسبريس - د.ب.أ

تقوم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بزيارة إلى الجزائر مطلع الاسبوع المقبل؛ تستغرق عدة ساعات.

وكشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، عن أن ميركل ستصل الجزائر مطلع الأسبوع المقبل على أن تغادر مساء نفس اليوم.

وحسب المصادر ذاتها فإنه من المبرمج أن تبحث المستشارة الألمانية مع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، العديد من القضايا الدولية كالوضع في الشرق الأوسط وسورية ومنطقة الساحل.

الجانبان سيناقشان، أيضا، مستقبل الاتفاق النووي مع ايران إضافة إلى العلاقات الثنائية؛ خاصة قضية ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من ألمانيا، كما سيكون الملف الاقتصادي ضمن أجندة زيارة ميركل إلى الجزائر.

وأرجأت ميركل، نهاية فبراير من العام الماضي في أخر لحظة، زيارة مبرمجة سلفا إلى الجزائر، بطلب من الرئاسة الجزائرية، إثر اصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية.