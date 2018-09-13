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الرئيسية | خارج الحدود | أنغيلا ميركل تزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

أنغيلا ميركل تزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

أنغيلا ميركل تزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:50

تقوم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بزيارة إلى الجزائر مطلع الاسبوع المقبل؛ تستغرق عدة ساعات.

وكشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، عن أن ميركل ستصل الجزائر مطلع الأسبوع المقبل على أن تغادر مساء نفس اليوم.

وحسب المصادر ذاتها فإنه من المبرمج أن تبحث المستشارة الألمانية مع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، العديد من القضايا الدولية كالوضع في الشرق الأوسط وسورية ومنطقة الساحل.

الجانبان سيناقشان، أيضا، مستقبل الاتفاق النووي مع ايران إضافة إلى العلاقات الثنائية؛ خاصة قضية ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من ألمانيا، كما سيكون الملف الاقتصادي ضمن أجندة زيارة ميركل إلى الجزائر.

وأرجأت ميركل، نهاية فبراير من العام الماضي في أخر لحظة، زيارة مبرمجة سلفا إلى الجزائر، بطلب من الرئاسة الجزائرية، إثر اصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ماسين الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:01
certainement elle va rencontrer la sosie de Bouteflika et le film de la rencontre est déjà préparé et arrangé
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-3
2 - الساكي اسبانيا الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:07
ادا هي زياره لعدة ساعات... سوف تضع فيها الشروط اللازمة... و ترجع الى بلادهاِ.... ماكاين لا 80 رجال اعمال و لا هم يحزنون... سوف تقرص لهم الوذنين و ترجع حتى يبادروا بتبديل الرئيس... المانيا ليست غبيه لكي تصدق خرافات الحينيرالات... الرئيس يقيل الرئيس يعين.. و هو مسكين لا يعلم اين يوجد....... ....
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3 - kader الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:14
أتمنى للسيد بوتفليقة الشفاء العاجل . كما اطلب من السيدة ميركل أن تناقش أسرته و تستفسرهم عن وضعه الصحي لأن الرءيس الجزاءري ليست له قدرة للحديث و النقاش . ألم يحن الوقت لترك بوتفليقة (يرتاح يتصنط لعضامو) كما نقول في المغرب
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