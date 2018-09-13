مسؤول صيني: بكين لا تسيء معاملة المسلمين

هسبريس - رويترز

قال مسؤول صيني للصحفيين، اليوم الخميس، إن بكين لا تسيء معاملة المسلمين في إقليم شينغيانغ، لكنها تُخضع بعض الأشخاص لدورات تدريبية لتجنب انتشار التطرف، بعكس أوروبا التي أخفقت في التعامل مع هذه المشكلة.

وأثارت تقارير عن اعتقالات جماعية للمنتمين إلى قومية "الويغور" ومسلمين من عرقيات أخرى، في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين، احتجاجات دولية متزايدة.

وقال لي شياو جون، مدير الدعاية في مكتب شؤون حقوق الإنسان بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، "هذا ليس سوء معاملة... ما تفعله الصين هو إنشاء مراكز تدريب احترافية، إنها مراكز تعليمية".

وأضاف: "إذا كنتم لا تقولون إنها أفضل طريقة فربما هي الطريقة اللازمة للتعامل مع التطرف الإسلامي أو الديني، لأن الغرب أخفق في القيام بذلك في التعامل مع التطرف. انظروا إلى بلجيكا وباريس ودول أوروبية أخرى. لقد فشلتم".

وتابع المسؤول نفسه تصريحه قائلا إن مراكز التعليم الصينية ليست "مراكز احتجاز أو معسكرات تلقين، إنها مثل تدريب مهني... لكن هذا النوع من مراكز التدريب والتعليم يقبل أشخاصا لفترة قصيرة فقط، بعضهم لخمسة أيام والبعض لسبعة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين".

وقال إن "الإسلام عقيدة طيبة من وجهة نظر الصين، لكن المتطرفين الإسلاميين هم الأعداء المشتركون للبشرية. إنها عناصر شديدة السوء. يمكنكم رؤية ذلك في أفغانستان وسوريا وباكستان والعراق ودول أخرى كثيرة"، بتعبيره.