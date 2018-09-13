24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي (5.00)

  2. دراسة اجتماعية: الطلاق يتحوّل إلى "فيروس مُعدٍ" (5.00)

  3. حجز أطنان من المحروقات المسروقة نواحي سطات (5.00)

  4. رصيف الصحافة: الداخلية تحاصر مؤسسات التعليم الخاص العشوائية (5.00)

  5. الفنان رشيد طه .. تجربة عصامية من "تصريح إقامة" إلى العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول صيني: بكين لا تسيء معاملة المسلمين

مسؤول صيني: بكين لا تسيء معاملة المسلمين

مسؤول صيني: بكين لا تسيء معاملة المسلمين
هسبريس - رويترز
الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:35

قال مسؤول صيني للصحفيين، اليوم الخميس، إن بكين لا تسيء معاملة المسلمين في إقليم شينغيانغ، لكنها تُخضع بعض الأشخاص لدورات تدريبية لتجنب انتشار التطرف، بعكس أوروبا التي أخفقت في التعامل مع هذه المشكلة.

وأثارت تقارير عن اعتقالات جماعية للمنتمين إلى قومية "الويغور" ومسلمين من عرقيات أخرى، في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين، احتجاجات دولية متزايدة.

وقال لي شياو جون، مدير الدعاية في مكتب شؤون حقوق الإنسان بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، "هذا ليس سوء معاملة... ما تفعله الصين هو إنشاء مراكز تدريب احترافية، إنها مراكز تعليمية".

وأضاف: "إذا كنتم لا تقولون إنها أفضل طريقة فربما هي الطريقة اللازمة للتعامل مع التطرف الإسلامي أو الديني، لأن الغرب أخفق في القيام بذلك في التعامل مع التطرف. انظروا إلى بلجيكا وباريس ودول أوروبية أخرى. لقد فشلتم".

وتابع المسؤول نفسه تصريحه قائلا إن مراكز التعليم الصينية ليست "مراكز احتجاز أو معسكرات تلقين، إنها مثل تدريب مهني... لكن هذا النوع من مراكز التدريب والتعليم يقبل أشخاصا لفترة قصيرة فقط، بعضهم لخمسة أيام والبعض لسبعة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين".

وقال إن "الإسلام عقيدة طيبة من وجهة نظر الصين، لكن المتطرفين الإسلاميين هم الأعداء المشتركون للبشرية. إنها عناصر شديدة السوء. يمكنكم رؤية ذلك في أفغانستان وسوريا وباكستان والعراق ودول أخرى كثيرة"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء مؤاديلي الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:42
شكرااااااا له.ومن كان معه.من المسلمبن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.