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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان .. الناتج الصناعي يتراجع أكثر من التوقعات

اليابان .. الناتج الصناعي يتراجع أكثر من التوقعات

اليابان .. الناتج الصناعي يتراجع أكثر من التوقعات
هسبريس - د.ب.أ
السبت 15 شتنبر 2018 - 02:55

تراجع الناتج الصناعي الياباني في يوليوز الماضي على نحو يفوق التوقعات، حسب ما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة في حكومة طوكيو.

وتراجع الناتج الصناعي في يوليوز بنسبة 0.2 بالمئة شهريا بدلا من النسبة المتوقعة مبدئيا؛ وكانت تبلغ 1ر0 بالمئة.

وتم تعديل معدل تراجع الصادرات من 1.9 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما تراجع المخزون بنسبة 0.2 بالمئة بما يتفق مع التقديرات المبدئية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي الياباني بنسبة 2.2 بالمئة في يوليوز؛ بينما كشفت البيانات الاقتصادية تراجع معدل استغلال القدرة بنسبة 0.6 بالمئة شهريا مقابل 2.2 بالمئة في يونيو، في ثالث تراجع على التوالي بالنسبة لاستغلال القدرة.

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