24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد
- انخفاض الليرة يرفع أرباح البضائع التركية في الأسواق المغربية
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (152)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (106)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (56)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان .. الناتج الصناعي يتراجع أكثر من التوقعات
تراجع الناتج الصناعي الياباني في يوليوز الماضي على نحو يفوق التوقعات، حسب ما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة في حكومة طوكيو.
وتراجع الناتج الصناعي في يوليوز بنسبة 0.2 بالمئة شهريا بدلا من النسبة المتوقعة مبدئيا؛ وكانت تبلغ 1ر0 بالمئة.
وتم تعديل معدل تراجع الصادرات من 1.9 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما تراجع المخزون بنسبة 0.2 بالمئة بما يتفق مع التقديرات المبدئية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي الياباني بنسبة 2.2 بالمئة في يوليوز؛ بينما كشفت البيانات الاقتصادية تراجع معدل استغلال القدرة بنسبة 0.6 بالمئة شهريا مقابل 2.2 بالمئة في يونيو، في ثالث تراجع على التوالي بالنسبة لاستغلال القدرة.