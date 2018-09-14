24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين (5.00)

  2. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  3. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  4. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

  5. التعليم والتجنيد الإجباري يستأثران بالأهازيج الجديدة لـ"الأولتراس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تخطط لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية

السعودية تخطط لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية

السعودية تخطط لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 13:45

كشف أحمد قطان، وزير الشؤون الإفريقية السعودي، عن خطة استراتيجية لتطوير وتوطيد العلاقات بين الرياض وكل الدول الإفريقية دون استثناء.

وقال قطان في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، "هناك اهتمام كبير من القيادة السعودية باتجاه تطوير وتوطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية ولهذا بدأنا في وضع خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع هذا الأمر بكل جدية".

واضاف قطان أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قام بأكثر من 18 زيارة للقارة الأفريقية خلال الفترة الماضية. وتابع: "نحن الآن في الطريق الصحيح، خصوصا أننا لم نتأقلم مع القارة الأفريقية في العقود الماضية بالشكل المطلوب، وتركنا الفرصة للغير الذين أثار بعضهم المتاعب والقلاقل".

كما أردف الوزير ذاته: "السعودية لديها رغبة قوية ليس فقط بتوطيد علاقاتها مع الدول الكبيرة في القارة الأفريقية ولكن مع جميع دول القارة، وهذا ما نسعى إليه، ونحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق ما نطمح إليه".

وتحدث وزير الدولة للشؤون الأفريقية عن تحرك سعودي في الاتجاهات بأفريقيا كافة، وتابع: المسألة تتعلق بكيفية الاستثمار بيننا ودول القارة والتنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنمائية. المساعدات السعودية في أفريقيا تتحدث عن نفسها، هذا الأمر لا بد من إبرازه للرأي العام، فكثيرون لا يعلمون المساعدات السعودية لأفريقيا على مدى العقود الماضية وهي أرقام كبيرة جداً، ومواقف السعودية تجاه دول القارة مشرفة للغاية".

وبيّن قطان أن المملكة ستحتضن في العام القادم 2019، القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية وهو ما يؤكد الرغبة القوية للحكومة السعودية في توطيد علاقاتها مع أفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.