السعودية تخطط لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية

هسبريس ـ مُتابعة

كشف أحمد قطان، وزير الشؤون الإفريقية السعودي، عن خطة استراتيجية لتطوير وتوطيد العلاقات بين الرياض وكل الدول الإفريقية دون استثناء.

وقال قطان في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، "هناك اهتمام كبير من القيادة السعودية باتجاه تطوير وتوطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية ولهذا بدأنا في وضع خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع هذا الأمر بكل جدية".

واضاف قطان أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قام بأكثر من 18 زيارة للقارة الأفريقية خلال الفترة الماضية. وتابع: "نحن الآن في الطريق الصحيح، خصوصا أننا لم نتأقلم مع القارة الأفريقية في العقود الماضية بالشكل المطلوب، وتركنا الفرصة للغير الذين أثار بعضهم المتاعب والقلاقل".

كما أردف الوزير ذاته: "السعودية لديها رغبة قوية ليس فقط بتوطيد علاقاتها مع الدول الكبيرة في القارة الأفريقية ولكن مع جميع دول القارة، وهذا ما نسعى إليه، ونحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق ما نطمح إليه".

وتحدث وزير الدولة للشؤون الأفريقية عن تحرك سعودي في الاتجاهات بأفريقيا كافة، وتابع: المسألة تتعلق بكيفية الاستثمار بيننا ودول القارة والتنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنمائية. المساعدات السعودية في أفريقيا تتحدث عن نفسها، هذا الأمر لا بد من إبرازه للرأي العام، فكثيرون لا يعلمون المساعدات السعودية لأفريقيا على مدى العقود الماضية وهي أرقام كبيرة جداً، ومواقف السعودية تجاه دول القارة مشرفة للغاية".

وبيّن قطان أن المملكة ستحتضن في العام القادم 2019، القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية وهو ما يؤكد الرغبة القوية للحكومة السعودية في توطيد علاقاتها مع أفريقيا.