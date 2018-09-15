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كُتّاب وآراء
موسكو تبعد الدولارات عن صفقات تصدير السلاح
أعلنت موسكو أنها اتفقت مع بعض مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية على تسديد قيمتها بالعملات الوطنية، وغيرها، بمعزل عن العملة الامريكية الدولار.
ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس " عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قوله إنه "تم فعلا تحويل بعض العقود إلى العملات الوطنية، ولكنه لا يمكن الآن تحديد موعد معين للانتقال التام إلى التعامل بالعملات الوطنية".
وأشار المسؤول إلى أن مؤسسة "روسوبورون إيكسبورت" قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، وأضاف: "من حيث المبدأ، ينظر شركاؤنا الرئيسيون ،الذين يشترون الأسلحة الروسية ومعداتها العسكرية، بشكل صحيح إلى هذه المشكلة، فما الحاجة لتوقيع العقود مع العراق أو الصين بالدولار لانه لا توجد أي ضرورة لذلك".
وأضاف المسؤول الروسي أن كل هذه الإجراءات تتخذ نتيجة للعقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا، متسائلا: "هذه فعلا مشكلة لكنها قابلة للحل، والحل يكمن في الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية، و نحن تهمنا كل العملات المقومة في السوق، التي يمكننا تحويلها إلى الروبل الروسي، وبينها اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية".