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أردوغان: تصريحات أمريكية اضرّت بتركيا اقتصاديا
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:40
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تعرضت لهجوم اقتصاد بعد تصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمة ألقاها أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان: "واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر".
كما أضاف أردوغان أن تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، في تعليق منه على رفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 6.25 نقطة أساس.