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الرئيسية | خارج الحدود | خبير: الحرب في سوريا تلتقط أنفاسها الأخيرة

خبير: الحرب في سوريا تلتقط أنفاسها الأخيرة

خبير: الحرب في سوريا تلتقط أنفاسها الأخيرة
هسبريس - إفي
السبت 15 شتنبر 2018 - 05:54

أكد الإسباني إجناثيو الفاريز أوساريو، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أليكانتي، ضمن تصريح لـ"إفي" في مونتيفيديو، الوصول إلى الأنفاس الأخيرة من الحرب في سوريا، والتي ستكون نهايتها مسألة شهور.

وقال الباحث الذي شارك في مؤتمر حول الحرب في سوريا، بالجامعة الكاثوليكية في أوروغواي، "نحن أمام آخر مشاهد الصراع السوري، ليس هناك شك في ذلك، لأن النظام يسيطر اليوم على ثلثي البلاد".

وذكر أوساريو أنه لا يزال أمام النظام السوري محافظة إدلب التي ستمثل استعادتها تكلفة باهظة بالمعايير الإنسانية، لأنه لجأ إليها كل المتمردين وأسرهم والمعارضين لنظام الأسد.

كما أضاف: "يعيش مليونان ونصف في إدلب. وفي حال شن هجوم عسكري ضخم لن يكون هناك مكان يفرون إليه، كما سيؤدي إلى نزوح كبير لن تتمكن تركيا من احتوائه، لأنها تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ".

وذكر الخبير أنه ليس معروفا ما سيحدث مع الجماعات المسلحة في ادلب، والذين قدر عددهم بـ60 ألف شخص، لأن "بينهم جماعات إسلامية، وحتى جهادية، لن تقبلهم تركيا لأسباب أمنية".

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