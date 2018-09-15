24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد
- تقرير فرنسي: الغلاء وراء "المقاطعة" في المغرب
- السلطانُ والمهرجُ ورؤوسُ الصغار...؟
- وشاية كاذبة تجرّ أفراد أسرة إلى ردهات المحاكم
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف (5.00)
أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (152)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (106)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (56)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير: الحرب في سوريا تلتقط أنفاسها الأخيرة
أكد الإسباني إجناثيو الفاريز أوساريو، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أليكانتي، ضمن تصريح لـ"إفي" في مونتيفيديو، الوصول إلى الأنفاس الأخيرة من الحرب في سوريا، والتي ستكون نهايتها مسألة شهور.
وقال الباحث الذي شارك في مؤتمر حول الحرب في سوريا، بالجامعة الكاثوليكية في أوروغواي، "نحن أمام آخر مشاهد الصراع السوري، ليس هناك شك في ذلك، لأن النظام يسيطر اليوم على ثلثي البلاد".
وذكر أوساريو أنه لا يزال أمام النظام السوري محافظة إدلب التي ستمثل استعادتها تكلفة باهظة بالمعايير الإنسانية، لأنه لجأ إليها كل المتمردين وأسرهم والمعارضين لنظام الأسد.
كما أضاف: "يعيش مليونان ونصف في إدلب. وفي حال شن هجوم عسكري ضخم لن يكون هناك مكان يفرون إليه، كما سيؤدي إلى نزوح كبير لن تتمكن تركيا من احتوائه، لأنها تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ".
وذكر الخبير أنه ليس معروفا ما سيحدث مع الجماعات المسلحة في ادلب، والذين قدر عددهم بـ60 ألف شخص، لأن "بينهم جماعات إسلامية، وحتى جهادية، لن تقبلهم تركيا لأسباب أمنية".