إسطنبول تستضيف المؤتمر العالمي الثامن للتصوف

هسبريس ـ مُتابعة

تنطلق اليوم بمدينة إسطنبول التركية فعاليات مؤتمر التصوف العالمي، في نسخته الثامنة، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يقام على مدى يومين برعاية كلية دار السلام للبحوث في إسطنبول، تحت شعار/ "لو تعارفوا تآلفوا"، إلى "بحث سبل استقرار الأمة وإنهاء العنف من خلال الدعوة إلى المحبة والتسامح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض".

وحسب المنظمين "يضع المؤتمر وحدة الأمة الإسلامية كقاعدة أصيلة لتكون نواة تنطلق من خلال منهجية التصوف القويم؛ لتصبح دعامة رئيسة للوقوف أمام الهجمات المتتالية على الأمة. كما يدعو كل مسلم وعربي للحفاظ على وطنه".

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار علماء الصوفية من عدة بلدان إسلامية، ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاش للعلماء المشاركين وزيارة لرواق الإمام الرفاعي للعلوم الشرعية، فرع اسطنبول، إلى جانب بعض مجالس الإجازة برواية الحديث الشريف من كبار المسندين.