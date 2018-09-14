العالم الهندي "راجيندرا" متهم بالتحرش الجنسي

هسبريس - إفي

اتهمت محكمة في نيوديلهي، اليوم الجمعة، العالم الهندي راجيندرا باتشوري، الرئيس السابق للجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة والفائز بنوبل للسلام في 2007، بالتحرش الجنسي.

وقال محامي المرأة التي قدمت دعوى التحرش ضد باتشوري، براشنت مينديرات، ضمن تصريح لـ"إفي" إن "المحكمة وجدت أدلة مادية ضده وستبدأ المحاكمة تحت بند التحرش الجنسي".

وأضاف المصدر نفسه: "المحكمة أمرت بتوجيه تهم ضده"، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستعقد في 20 أكتوبر.

وأبرز محامي باتشوري، اشيش ديكسيت، أن الشرطة كانت قد قدمت من حيث المبدأ عشرة تهم، ولكن المحكمة ستنظر فقط ثلاثة منها.

وقال ديكسيت لـ"إفي" إنه "من العشر تهم المقدمة من الشرطة، تركت المحكمة سبعة على اعتبار أنه ليس هناك دليل مادي".

ويحاكم العالم بعدما تم اتهامه بالتحرش في 2015 من قبل عاملة حين كان متوجها لمعهد الطاقة والموارد في نيوديلهي.

وبعد اتهامه، استقال من رئاسة لجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة التي تلقت بشكل مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي آل جور في 2007 جائزة نوبل للسلام على جهودها لتشجيع المعرفة بشكل أكبر بظاهرة التغير المناخي.