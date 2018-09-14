24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
- العنف ضد النساء بعيون مغاربة
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (146)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (76)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (55)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العالم الهندي "راجيندرا" متهم بالتحرش الجنسي
اتهمت محكمة في نيوديلهي، اليوم الجمعة، العالم الهندي راجيندرا باتشوري، الرئيس السابق للجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة والفائز بنوبل للسلام في 2007، بالتحرش الجنسي.
وقال محامي المرأة التي قدمت دعوى التحرش ضد باتشوري، براشنت مينديرات، ضمن تصريح لـ"إفي" إن "المحكمة وجدت أدلة مادية ضده وستبدأ المحاكمة تحت بند التحرش الجنسي".
وأضاف المصدر نفسه: "المحكمة أمرت بتوجيه تهم ضده"، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستعقد في 20 أكتوبر.
وأبرز محامي باتشوري، اشيش ديكسيت، أن الشرطة كانت قد قدمت من حيث المبدأ عشرة تهم، ولكن المحكمة ستنظر فقط ثلاثة منها.
وقال ديكسيت لـ"إفي" إنه "من العشر تهم المقدمة من الشرطة، تركت المحكمة سبعة على اعتبار أنه ليس هناك دليل مادي".
ويحاكم العالم بعدما تم اتهامه بالتحرش في 2015 من قبل عاملة حين كان متوجها لمعهد الطاقة والموارد في نيوديلهي.
وبعد اتهامه، استقال من رئاسة لجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة التي تلقت بشكل مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي آل جور في 2007 جائزة نوبل للسلام على جهودها لتشجيع المعرفة بشكل أكبر بظاهرة التغير المناخي.