تلميذ يطلق الرصاص الحي وسط مدرسة بهولندا

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، تلميذا في الـ16 من العمر بعد قيامه بإطلاق النار داخل معهد للتعليم الخاص في بلدية رورموند، بمقاطعة ليمبورخ جنوب البلاد.

ووصل الفتى إلى المعهد، ثم أخرج سلاحا ناريا وفأسا من حقيبته، وبدأ في إطلاق الرصاص في عدة اتجاهات دون أي يصيب أحدا، وفقا لمصادر أمنية مسؤولة.

وتعتقد الشرطة أن سبب الواقعة يعود إلى عداوة بين الفتى وزميل له في المعهد الذي يدرسان به، بينما حاول العديد من الأساتذة التحدث مع الفتى ليسلمهم السلاح؛ لكنه رفض حتى وصول عناصر من الشرطة.