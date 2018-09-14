24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- شركة "الاتحاد للطيران" تحرز جائزة رعاية العملاء
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين (5.00)
- الزفزافي يصل آخر مراحل الظفر بـ"جائزة ساخاروف" لحرية الفكر - (143)
- الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين - (109)
- عيوش .. الدارجة والتعليم - (88)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (80)
- الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تلميذ يطلق الرصاص الحي وسط مدرسة بهولندا
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:42
اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، تلميذا في الـ16 من العمر بعد قيامه بإطلاق النار داخل معهد للتعليم الخاص في بلدية رورموند، بمقاطعة ليمبورخ جنوب البلاد.
ووصل الفتى إلى المعهد، ثم أخرج سلاحا ناريا وفأسا من حقيبته، وبدأ في إطلاق الرصاص في عدة اتجاهات دون أي يصيب أحدا، وفقا لمصادر أمنية مسؤولة.
وتعتقد الشرطة أن سبب الواقعة يعود إلى عداوة بين الفتى وزميل له في المعهد الذي يدرسان به، بينما حاول العديد من الأساتذة التحدث مع الفتى ليسلمهم السلاح؛ لكنه رفض حتى وصول عناصر من الشرطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - NOUMRI الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:05
يا ربيالسلامة يا كما شي أكحل الراس تاني دارها
تعليق غير لائق
-16
2 - المعلق الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:22
السلام عليكم عندما يتعلق الأمر بابناءهم يرجع السبب إلى نزاع بينه وبين زميله ولكن إن كان من أبناء الجالية الاسلامية فهو إرهابي من دون تعليق
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2