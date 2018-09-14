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الرئيسية | خارج الحدود | تلميذ يطلق الرصاص الحي وسط مدرسة بهولندا

تلميذ يطلق الرصاص الحي وسط مدرسة بهولندا

تلميذ يطلق الرصاص الحي وسط مدرسة بهولندا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:42

اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، تلميذا في الـ16 من العمر بعد قيامه بإطلاق النار داخل معهد للتعليم الخاص في بلدية رورموند، بمقاطعة ليمبورخ جنوب البلاد.

ووصل الفتى إلى المعهد، ثم أخرج سلاحا ناريا وفأسا من حقيبته، وبدأ في إطلاق الرصاص في عدة اتجاهات دون أي يصيب أحدا، وفقا لمصادر أمنية مسؤولة.

وتعتقد الشرطة أن سبب الواقعة يعود إلى عداوة بين الفتى وزميل له في المعهد الذي يدرسان به، بينما حاول العديد من الأساتذة التحدث مع الفتى ليسلمهم السلاح؛ لكنه رفض حتى وصول عناصر من الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - NOUMRI الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:05
يا ربيالسلامة يا كما شي أكحل الراس تاني دارها
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-16
2 - المعلق الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:22
السلام عليكم عندما يتعلق الأمر بابناءهم يرجع السبب إلى نزاع بينه وبين زميله ولكن إن كان من أبناء الجالية الاسلامية فهو إرهابي من دون تعليق
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