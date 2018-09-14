الرياض تخسر مروحية وعسكريّيْن في شرق اليمن

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات البرية الملكية السعودية، اليوم الجمعة، ومصرع قائدها ومساعده شرق اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، أن "الطائرة تعرضت لخلل فني تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده"، وأضاف أن "الحادث وقع أثناء قيام الطيارين بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة شرق اليمن".