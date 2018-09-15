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جامعة كامبريدج البريطانية تخصص منحا للسجناء

جامعة كامبريدج البريطانية تخصص منحا للسجناء
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 01:35

تعتزم جامعة كامبريدج، لأول مرة، تقديم أربع منح دراسية للسجناء الحاليين والسابقين، تبدأ الشهر المقبل، في معهد التكوين المستمر التابع للجامعة البريطانية العريقة.

وبحسب صحيفة "ذا تيليجراف" فإن كل منحة، بقيمة خمسة آلاف جنيه إسترليني، ستقدم فرصة الحصول على شهادة جامعية عبر الدراسة بدوام جزئي في كامبريدج.

وسيكون على المدانين الذين لا يزالون يقبعون في السجن الحصول على إذن خروج، مدته يوم واحد على الأقل، لمتابعة دروسهم.

وباستثناء هذا الشرط، يمكن لأي سجين التقدم للحصول على هذه المنحة بغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يقضي عقوبتها، طالما أنهى بنجاح دورة تعليم عال خلال وجوده في السجن.

وتشكل هذه المنح جزءا من برنامج "Learning Together" ، وهو مشروع يحقق حول دور التعليم في إعادة دمج السجناء السابقين في المجتمع.

وستمول جامعة كابريدج المنح مع منظمة "لونجفورد تراست" غير الربحية، التي تهدف لمساعدة السجناء السابقين في الحصول على تعليم جامعي.

وأول أربعة منتفعين من المنح نفسها سيكونون جزءً من برنامج تجريبي يمكن أن تطبقه جامعات أخرى حال نجاحه.

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