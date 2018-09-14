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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقتل وتعطب متظاهرين فلسطينيّين في غزة

إسرائيل تقتل وتعطب متظاهرين فلسطينيّين في غزة

إسرائيل تقتل وتعطب متظاهرين فلسطينيّين في غزة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:35

قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين، وأصابوا عشرات آخرين، كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي؛ عندما احتشد نحو 12 ألف متظاهر فلسطيني في عدة مناطق قرب السياج، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات".

ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع، في 30 مارس الماضي، إلى 177 قتيلا.. ومن بين قتلى اليوم الجمعة صبي قال المسعفون إنه يبدو في الرابعة عشرة من عمره تقريبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسن الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:58
أ ينكم ياعرب يامسلمون إ ستيقطوا من نومكم كفانا ذلا وعار أن يموتوا إ خوانكم يوميا ولانحرك ساكنا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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7
2 - harrokki الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:59
Ou il est Abas ? Au lieu d'organiser une Intifada il coopère pour la protection d'Israël !!! Cet traitre est plus sioniste que certains juifs
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3
3 - Senator Ahmed الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:59
I think Palestinian issue will be escalated, espicially after executive decisions by Donald trump.

he transfered the embassy of US to jerusalem.
he stopped humanitarian aid to Eunrwa organisation
by the way in this week US closed the office of liberty palistinian organisation in washington.
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1
4 - حسين عمري الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:16
لم يكد يجف المداد الذي كتب حول "خديعة اوسلو" حتى ٱرتقى ثلاث شهداء اليوم،قربانا لفلسطين وترابها الطاهر..فلسطين ولوود كلما ٱرتقى شهيد،سلم المشعل لآخر..ظن المتاجرون بالقضية الفسطينية والذين،سقطت ورقة التوت عن سوئاتهم ،بعد تقرير الصحافيين الاسرائيليين اللذين،أديا اجرة نهاية الخدمة، لعميلين انتهت مدة صلاحيتهما ،":عباس" مهندس العملية ،و سيئ الذكر المخلوع "مبارك"،تم تكربمهما ،بفضحهما على عادة"الصهاينة عندما ،يتخلصون بخبث من خونة أوطانهم إما بتصفيتهم جسديا،او استرخاص رصاصة ،فيهم فيفضحونهم أمام بني قومهم..إصرار الفلسطينين على الاستمرار في مسيرات العودة.تمسك بحق تاريخي،.:ان وطن الفلسطيني هو فلسطين، وإن طالت مدة التهجير.وترسيخ هذه الحقيقة في قلوب الا جيال التي لم تعش النكبة..وها نحن نرى تسابق عصافير جميلة، نحو الشهادة..لتكون دماؤهم جسورا يعبر فوقها شعب "الجبارين" ،للوصول الى فلسطين كل فلسطين..عاصمتها القدس الشريف...
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