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كُتّاب وآراء
إسرائيل تقتل وتعطب متظاهرين فلسطينيّين في غزة
قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين، وأصابوا عشرات آخرين، كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي؛ عندما احتشد نحو 12 ألف متظاهر فلسطيني في عدة مناطق قرب السياج، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات".
ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع، في 30 مارس الماضي، إلى 177 قتيلا.. ومن بين قتلى اليوم الجمعة صبي قال المسعفون إنه يبدو في الرابعة عشرة من عمره تقريبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
he transfered the embassy of US to jerusalem.
he stopped humanitarian aid to Eunrwa organisation
by the way in this week US closed the office of liberty palistinian organisation in washington.