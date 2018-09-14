إسرائيل تقتل وتعطب متظاهرين فلسطينيّين في غزة

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين، وأصابوا عشرات آخرين، كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي؛ عندما احتشد نحو 12 ألف متظاهر فلسطيني في عدة مناطق قرب السياج، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات".

ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع، في 30 مارس الماضي، إلى 177 قتيلا.. ومن بين قتلى اليوم الجمعة صبي قال المسعفون إنه يبدو في الرابعة عشرة من عمره تقريبا.