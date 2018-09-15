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الرئيسية | خارج الحدود | تقرير رسمي: الجيش الإسرائيلي لا يستطيع القتال

تقرير رسمي: الجيش الإسرائيلي لا يستطيع القتال

تقرير رسمي: الجيش الإسرائيلي لا يستطيع القتال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 07:45

أدان رئيس ديوان المظالم في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، عدم جاهزية عساكر تل أبيب للحرب، وذلك في تقرير صنف بأنه "سري" و نشرت صحيفة "هآرتس" محتواه.

وفي المصدر أشار بريك إلى "أزمة المجندين التي يواجهها الجيش، والتي تؤثر على مستوى تأهب واستعداد وحداته"، وكان ذلك متناقضا تماما مع موقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، الذي أكد أن "الجيش مستعد للحرب".

وأرسل رئيس ديوان المظالم تقريره المفصل، المكون من 200 صفحة، إلى كل من وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان وآيزنكوت، ولجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيسيت، وبعض الجنرالات في الجيش.

مطلب الديوان يتمثل في تعيين لجنة خارجية، يرأسها قاض متقاعد، لفحص موقف المؤسسة العسكرية. بينما تركزت انتقادات بريك على القوات البرية في تركيبة الجيش.

وانتقد المستند نفسه، الذي يتمثل دوره في الدفاع عن المواطنين ضد الجيش، علنا ولأول مرة تحضيرات الجيش الإسرائيلي في يونيو الماضي على متن تقريره السنوي.

ولم تشر المؤسسة مباشرة إلى نقص الإعداد العسكري، ولكن رصدها اتجه صوب أوجه القصور في التدريبات والتعامل مع المعدات العسكرية.

وردا على بريك، أرسل آيزنكوت وثيقة خاصة إلى مجلس الوزراء الأمني للحكومة ولجنتي الدفاع والشؤون الخارجية، وقعها جنرالات مسؤولين، توضح بالتفصيل حالة مختلف فروع الجيش وتؤكد درجة الاستعداد.

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