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مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة

مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة
هسبريس - متابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 10:54

وافق مصنع لحوم في ولاية كولورادو الأمريكية، على دفع مليون ونصف مليون دولار أمريكي تعويضات لعمال مسلمين تم طردهم من وظائفهم بعد الاحتجاج على عدم منحهم استراحة لتأدية الصلوات في أوقاتها.

وقالت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (تابعة للكونغرس)، إنّ إدارة مصنع "كارغيل ميت سولوشينز"، وافقت على منح تعويضات بقيمة مليون ونصف مليون دولار، لـ138 عامل أمريكي مسلم من أصول صومالية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما أفادت اللجنة، أنّ المصنع وافق أيضا على "توجيه المديرين والعمال المعينين بنظام الساعات بما يتناسب مع الاستراحات الممنوحة للموظفين المسلمين في مصنعها لمعالجة لحوم الأبقار، بمدينة فورت مورغان (إحدى مقاطعات ولاية كولورادو)".

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