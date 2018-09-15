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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر

السلطات السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر

السلطات السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر
هسبريس - متابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 14:50

توقعت المملكة العربية السعودية، أن يؤدي 8.5 مليون معتمر شعائر العمرة هذا الموسم، مشيرة إلى وصول عدد تأشيرات العمرة حتى الآن، أكثر من 19 ألف معتمر.

ولفتت الوزارة، إلى أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم 8.5 مليون معتمر هذا العام".

وأعلنت السعودية، إطلاق موسم العمرة مبكرًا، في أول محرم (11 شتنبر الجاري) بدلا من أول شهر صفر، بهدف زيادة أعداد المعتمرين. وينتهي موسم العمرة في 15 شوال من كل عام.

وتستهدف المملكة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونًا في 2022، و30 مليون معتمر في 2030، توافقاً مع "رؤية المملكة"، وفق تصريحات رسمية سابقة.

وفي موسم العمرة الماضي، تجاوز عدد المعتمرين من خارج المملكة، 7 ملايين، حسب تقارير صحيفة سعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نعمان السبت 15 شتنبر 2018 - 16:02
مرحبا بكم في اكبر مشروع سياحي في الشرق الاوسط
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5
2 - مغربية السبت 15 شتنبر 2018 - 16:35
من السهل الوصول الى 8 مليون معتمر ولكن المهم كيف توفر لهؤلاء الزوار سكن يتوفر على شروط صحية ووسائل نقل جيدة ومراحض ومرافق كافية لهدا العدد ومطارات وموظفين في المستوى .فموظف المطار بالسعودية يستقبلك و كأنك ات لتأخد الصدقات من عندهم
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