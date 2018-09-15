24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"
- إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب
- إضراب عمال النظافة يغرق البيضاء في آلاف الأطنان من النفايات
- القافلة تسير والكلاب تنبح
العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (150)
- ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية - (110)
- أمنيون يوقفون متسوّلة تتنقل بسيارة في ملكيتها - (72)
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" - (69)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر
توقعت المملكة العربية السعودية، أن يؤدي 8.5 مليون معتمر شعائر العمرة هذا الموسم، مشيرة إلى وصول عدد تأشيرات العمرة حتى الآن، أكثر من 19 ألف معتمر.
ولفتت الوزارة، إلى أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم 8.5 مليون معتمر هذا العام".
وأعلنت السعودية، إطلاق موسم العمرة مبكرًا، في أول محرم (11 شتنبر الجاري) بدلا من أول شهر صفر، بهدف زيادة أعداد المعتمرين. وينتهي موسم العمرة في 15 شوال من كل عام.
وتستهدف المملكة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونًا في 2022، و30 مليون معتمر في 2030، توافقاً مع "رؤية المملكة"، وفق تصريحات رسمية سابقة.
وفي موسم العمرة الماضي، تجاوز عدد المعتمرين من خارج المملكة، 7 ملايين، حسب تقارير صحيفة سعودية.