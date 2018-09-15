السلطات السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر

هسبريس - متابعة

توقعت المملكة العربية السعودية، أن يؤدي 8.5 مليون معتمر شعائر العمرة هذا الموسم، مشيرة إلى وصول عدد تأشيرات العمرة حتى الآن، أكثر من 19 ألف معتمر.

ولفتت الوزارة، إلى أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم 8.5 مليون معتمر هذا العام".

وأعلنت السعودية، إطلاق موسم العمرة مبكرًا، في أول محرم (11 شتنبر الجاري) بدلا من أول شهر صفر، بهدف زيادة أعداد المعتمرين. وينتهي موسم العمرة في 15 شوال من كل عام.

وتستهدف المملكة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونًا في 2022، و30 مليون معتمر في 2030، توافقاً مع "رؤية المملكة"، وفق تصريحات رسمية سابقة.

وفي موسم العمرة الماضي، تجاوز عدد المعتمرين من خارج المملكة، 7 ملايين، حسب تقارير صحيفة سعودية.