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الرئيسية | خارج الحدود | السجن لشاهد ضد مدعية في قضية طارق رمضان

السجن لشاهد ضد مدعية في قضية طارق رمضان

السجن لشاهد ضد مدعية في قضية طارق رمضان
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 شتنبر 2018 - 21:35

حكم القضاء الفرنسي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ على شاهد قال إن هندة عياري، المدعية على المفكر الإسلامي طارق رمضان، هددته برفع شكوى ضده بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أفاد به مصدر من الشرطة اليوم السبت.

وكان الشاهد الذي ستتم محاكمته في قضية أخرى في العام 2019، وهو موظف حكومي محلّف، قال في شهادة بتاريخ 27 نونبر 2017، رفعت إلى القضاء، إنه التقى عياري في مارس 2013 عندما كانت تبحث عن استشارة قضائية في إطار مشاكل مهنية.

وتابع الموظف أن عياري تحرشت به وهددته بعدها بأيام بالتقدم بشكوى بتهمة الاغتصاب إذا لم يقم علاقة جنسية معها.

وقال مصدر من الشرطة إن الشاهد، وهو موظف سابق في الجمارك يبلغ 44 سنة من العمر، حكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة التزوير.

كما اتهم الشاهد في قضية اغتصاب وقضية أخرى لاحتجاز شخص وابتزاز أموال مع متهم آخر.

ومن المفترض أن تتم محاكمته في العام 2019. وكان قد أوقف في 2015.

ورمضان (55 عاما) مسجون منذ توقيفه في 2 فبراير بتهمتي "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع صحي هش"، بعد شكاوى من قبل عياري، الناشطة العلمانية والسلفية السابقة، وامرأة أخرى قالت وسائل الإعلام إن اسمها كريستيل. كما اتهمته امرأة ثالثة تدعى منية ربوح بالاغتصاب.

وفي سويسرا، تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - yaaaaaaaaadris السبت 15 شتنبر 2018 - 21:46
الرجل ما تيخرج عليه غير الجزء السفلي من جسده ، الله يهدي ما خلق
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