رئيس رواندا يعفو عن خصمته السياسية الرئيسية

هسبريس - إفي

قرر رئيس رواندا بول كاغامي العفو عن 2140 سجينا بينهم خصمته السياسية الرئيسية فيكتوار إنجابير أوموهوزا المعتقلة منذ 2010 بتهمة التأمر ضد الحكومة والخيانة والتعاون مع جماعات إرهابية، ما أدينت على إثره في 2013 بالسجن 15 عاما.

وتمت إدانة إنجابير، زعيمة حزب "القوى الديمقراطية المتحدة" المعارض أيضا بتهمة الدعوة إلى ثورة من خلال تشكيل مجموعة مسلحة محتملة تحت مسمى "تحالف قوى الدفاع" وانكار مذبحة 1994 لدى اعتبارها وجود "مذبحة مزدوجة" بين عرقيتي الهوتو والتوتسي.

ووجهت إليها اتهامات بتمويل مليشيا تابعة للهوتو تسمى "القوات الديمقراطية من أجل تحرير رواندا" بهدف إقامة قواعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وبلدان أخرى.

وسيجري إطلاق سراح الزعيمة المعارضة بعدما وقع رئيس البلاد قرار العفو الليلة الماضية.

وتضم القائمة أيضا الموسيقي كيزيتو ميهيجو الذي أدين في 2015 بالسجن 10 سنوات جراء تورطه في عدة جرائم منها التأمر لقتل رئيس البلاد.

يذكر أن كاغامي قد فاز في الانتخابات التي نظمت في 2017 بنسبة 98.7% بفترة رئاسية تستمر 7 سنوات، في عملية نددت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بتعرضها للعديد من المخالفات.