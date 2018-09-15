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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس رواندا يعفو عن خصمته السياسية الرئيسية

رئيس رواندا يعفو عن خصمته السياسية الرئيسية

رئيس رواندا يعفو عن خصمته السياسية الرئيسية
هسبريس - إفي
السبت 15 شتنبر 2018 - 18:30

قرر رئيس رواندا بول كاغامي العفو عن 2140 سجينا بينهم خصمته السياسية الرئيسية فيكتوار إنجابير أوموهوزا المعتقلة منذ 2010 بتهمة التأمر ضد الحكومة والخيانة والتعاون مع جماعات إرهابية، ما أدينت على إثره في 2013 بالسجن 15 عاما.

وتمت إدانة إنجابير، زعيمة حزب "القوى الديمقراطية المتحدة" المعارض أيضا بتهمة الدعوة إلى ثورة من خلال تشكيل مجموعة مسلحة محتملة تحت مسمى "تحالف قوى الدفاع" وانكار مذبحة 1994 لدى اعتبارها وجود "مذبحة مزدوجة" بين عرقيتي الهوتو والتوتسي.

ووجهت إليها اتهامات بتمويل مليشيا تابعة للهوتو تسمى "القوات الديمقراطية من أجل تحرير رواندا" بهدف إقامة قواعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وبلدان أخرى.

وسيجري إطلاق سراح الزعيمة المعارضة بعدما وقع رئيس البلاد قرار العفو الليلة الماضية.

وتضم القائمة أيضا الموسيقي كيزيتو ميهيجو الذي أدين في 2015 بالسجن 10 سنوات جراء تورطه في عدة جرائم منها التأمر لقتل رئيس البلاد.

يذكر أن كاغامي قد فاز في الانتخابات التي نظمت في 2017 بنسبة 98.7% بفترة رئاسية تستمر 7 سنوات، في عملية نددت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بتعرضها للعديد من المخالفات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد السبت 15 شتنبر 2018 - 19:16
العفو من شيم الكرام و الأقوياء، لكن 98،7 ( هي لي فشي شكل) ههه، حتى الأنبياء و الرسل لم يحظوا بالإجماع، حتى الله سبحانه و تعالى لا يحظى بهاذا الرقم، فمليار و مئتي مليون صيني لا يؤمنون به زد عليهم مليار هندي يعبدون البقر و الجردان، ،، زد عليهم من يعبد بوذا في كوريا و اليابان و ميانمار والتايلند ووو، إذن من يأمن به سبحانه وتعالى فقط مليار مسلم و من اهل الكتاب ،مليار مسيحي و 20 مليون يهودي، ،و هاذا يعني اي رئيس دولة فاز بما يقارب ال51 في المائة فإنه محظوظ و عليه إجماع الأغلبية و لو كان الفارق بضعة أصوات فقط، ،،،،
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