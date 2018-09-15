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كُتّاب وآراء
محكمة مصرية تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة اليوم بالقبض على علاء وجمال مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية.
وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 20 أكتوبر المقبل مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.
ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.