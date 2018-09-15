الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات

هسبريس - الأناضول

توجه الموريتانيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية والمحلية.

وتجري الجولة الثانية من الانتخابات النيابية في 12 دائرة انتخابية، وذلك بعد حسم 37 دائرة انتخابية في الجولة الأولى.

فيما تجري في 4 دوائر انتخابية على مستوى المجالس الجهوية (مجالس للتنمية المحلية) بعد حسم 9 دوائر في الجولة الأول.

كما يشهد الشوط الثاني تصويتًا على مستوى الانتخابات البلدية في 108 دوائر بلدية، بعد حسم 111 دائرة في الشوط الأول.

وتصدر حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصد 67 مقعدا برلمانيا من أصل 157 مقعدا عدد أعضاء البرلمان الموريتاني.

فيما حل حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي/ معارض)، في المرتبة الثانية بعد أن حصد 14 مقعدا برلمانيا في الجولة الأولى من الانتخابات.

وصوّت نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، في الأول من شتنبر الجاري، في الشوط الأول من الانتخابات النيابية والمحلية بمشاركة 98 حزبًا من أصل 102 (عدد الأحزاب السياسية في البلاد)، على 157 مقعدًا برلمانيًا.

وتأتي الانتخابات النيابية والمحلية في موريتانيا قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام 2019.