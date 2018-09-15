24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)

  2. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  3. مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة (5.00)

  4. داء الغدد اللمفاوية يصيب مئات المغاربة سنويا (4.00)

  5. ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية (3.40)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "نظف الهند" .. حملة تسعى إلى تحقيق حلم غاندي

"نظف الهند" .. حملة تسعى إلى تحقيق حلم غاندي

"نظف الهند" .. حملة تسعى إلى تحقيق حلم غاندي
هسبريس - إفي
السبت 15 شتنبر 2018 - 09:35

انضم آلاف الهنود اليوم السبت لحملة "نظف الهند" التي أطلقتها الحكومة للمشاركة في مبادرة لتنظيف البلاد استعدادا للاحتفال بذكرى ميلاد السياسي الراحل والزعيم الروحي للهند الماهاتما غاندي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رسالة عبر خاصية "فيديوكونفرينس" مع نحو 20 بلدة انضمت للمبادرة، "اعتبارا من اليوم وحتى الثاني من أكتوبر، الموافق ذكرى ميلاد غاندي، سنعمل مجددا على تحقيق حلمه في الحصول على الهند النظيفة".

وانضم لهذه المبادرة اليوم مسؤولون وسياسيون وشخصيات معروفة وشباب وأطفال من كل أنحاء البلاد.

وأضاف مودي أن حملة "'نظف الهند' بلغت مرحلة هامة اليوم، لأننا نستطيع أن نقول بفخر إن أشخاص من كل مكان انضموا إلينا".

وقدم رئيس الوزراء اليوم مثالا بمشاركته شخصيا في جمع القمامة، كما قام بكنس طابق بمدرسة أطفال في نيودلهي، محاطا بالعامة وكاميرات وسائل الإعلام.

كما نشر العديد من المسؤولين والشخصيات المعروفة صورا لهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.