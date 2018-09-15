"نظف الهند" .. حملة تسعى إلى تحقيق حلم غاندي

هسبريس - إفي

انضم آلاف الهنود اليوم السبت لحملة "نظف الهند" التي أطلقتها الحكومة للمشاركة في مبادرة لتنظيف البلاد استعدادا للاحتفال بذكرى ميلاد السياسي الراحل والزعيم الروحي للهند الماهاتما غاندي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رسالة عبر خاصية "فيديوكونفرينس" مع نحو 20 بلدة انضمت للمبادرة، "اعتبارا من اليوم وحتى الثاني من أكتوبر، الموافق ذكرى ميلاد غاندي، سنعمل مجددا على تحقيق حلمه في الحصول على الهند النظيفة".

وانضم لهذه المبادرة اليوم مسؤولون وسياسيون وشخصيات معروفة وشباب وأطفال من كل أنحاء البلاد.

وأضاف مودي أن حملة "'نظف الهند' بلغت مرحلة هامة اليوم، لأننا نستطيع أن نقول بفخر إن أشخاص من كل مكان انضموا إلينا".

وقدم رئيس الوزراء اليوم مثالا بمشاركته شخصيا في جمع القمامة، كما قام بكنس طابق بمدرسة أطفال في نيودلهي، محاطا بالعامة وكاميرات وسائل الإعلام.

كما نشر العديد من المسؤولين والشخصيات المعروفة صورا لهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهم يشاركون في تنظيف الشوارع والأماكن العامة.