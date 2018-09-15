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الرئيسية | خارج الحدود | الإعصار يقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا

الإعصار يقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا

الإعصار يقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا
هسبريس - إفي
السبت 15 شتنبر 2018 - 15:40

تسبب إعصار "فلورنس" الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في قطع الكهرباء عن نحو مليون شخص.

ويتوجه الإعصار حاليا ببطء نحو الغرب وأصبح الآن عند ولاية كارولاينا الجنوبية، بينما يشعر بتأثيره بشكل خاص سكان ولاية كارولاينا الشمالية المجاورة حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 780 ألف مستخدم، وفقا للسلطات المحلية.

ويضاف إلى هؤلاء عدة آلاف في فيرجينيا وما يقرب من 150 ألف في كارولاينا الجنوبية.

وعلى الرغم من تراجع قوته، ما زال "فلورنس" يهدد بحدوث فيضانات "كارثية" برياح تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة (80 كلم/الساعة)، وفقا للمركز القومي لرصد الإعاصير في الولايات المتحدة.

من جانبه، حذر المركز القومي للأرصاد الجوية اليوم السبت من فيضانات "قاتلة" محتملة في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية وفيرجينيا وفيرجينيا الغربية خلال الأيام المقبلة.

وفي كارولاينا الشمالية حيث لا تزال هناك أمطار ورياح قوية، لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس الجمعة بسبب الإعصار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متامل السبت 15 شتنبر 2018 - 15:58
لطفك اللهم يارب ولا حيلة مع الله بيده الملك يحيي ويميت وهو علئ كل شيء قدير قمة التقوئ والايمان فمن تواضع لله رفعه ونجاه وحفضه من كل شر مستطير .
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7
2 - Senator Ahmed السبت 15 شتنبر 2018 - 16:16
Trump. how is great and power now.

America or God.

the lord is the greatest and powerful in the universe
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