إضراب يدفع الشرطة التركية إلى احتجاز مئات العمال

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الشرطة التركية احتجزت حوالي 400 عامل في موقع إنشاء المطار الجديد بإسطنبول، صباح اليوم السبت، بعد يوم من تنظيمهم إضرابا.

وقالت صحيفة "جمهورييت" اليومية إن العمال واصلوا احتجاجهم، خلال الليل بعد أن فشل أرباب الاعمال في تلبية مطالبهم لتوفير ظروف عمل أفضل.

واقتحمت قوات الشرطة بعد ذلك مخيمات العمال، بالقرب من موقع بناء المطار في الصباح واحتجزت العمال.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت أمس الجمعة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على مئات من العمال، الذين كانوا يهتفون بشعارات تطالب بظروف عمل أفضل.

وذكرت شركة "إيجا" المسؤولة عن بناء وتشغيل المنشأة مساء أمس الجمعة أنها ستتخذ إجراءات "في أقرب وقت ممكن" لتسوية مشكلات العمال.

غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين العمال والشركة، طبقا لما ذكرته نقابة عمال التشييد المحلية على موقع "تويتر"، مضيفة أن بعضا من مديريها من بين هؤلاء المحتجزين.

ونشرت النقابة صورا مزعومة لقوات الشرطة ومعهم شاحنات مزودة بمدافع المياه، وهي تدخل مخيمات العمال وتحتجز أشخاصا.

وذكر العمال على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من أسباب الاضراب، تقديم مواد غذائية وأماكن إيواء دون المستوى، فضلا عن مشكلات خاصة بالاجور.

وقال أحد العمال على مقطع فيديو "لا يتم التعامل معنا بوصفنا بشر"، مضيفا أن هناك العديد من الحوادث والوفيات في الموقع.

ومن المقرر أن يفتح المطار، الذي لم يتم تسميته بعد، وهو الثالث في اسطنبول، أبوابه في 29 أكتوبر المقبل.