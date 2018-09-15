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الرئيسية | خارج الحدود | "الدار للاستثمار" تنطلق بأزيد من 5 مليارات دولار

"الدار للاستثمار" تنطلق بأزيد من 5 مليارات دولار

"الدار للاستثمار" تنطلق بأزيد من 5 مليارات دولار
هسبريس - متابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 17:57

أعلنت الشركة الإماراتية "الدار العقارية" المتخصصة مجال التطوير والاستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي إطلاق مؤسسة "الدار للاستثمار" بأصول عقارية تتجاوز 20 مليار درهم إماراتي (5.4 مليارات دولار أمريكي).

وأفاد بيان للشركة بأن محفظة "الدار للاستثمار" المرخصة من طرف سوق أبوظبي العالمي تضم باقة من أصول عقارية تشمل 5000 وحدة سكنية وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، وعددا من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي، مثل "ياس مول"، والمقر الرئيس لشركة الدار، وبرجي "صن آند سكاي"؛ فضلا عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.

وأضاف المصدر ذاته أن الدار للاستثمار حصلت على تصنيف "بي إي إي 1" من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يمنح لشركة غير حكومية في المنطقة، وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها.

وأشار البيان إلى أن "الدار للاستثمار" تعتمد المبادئ ذاتها المعمول بها حاليا في مؤسسات إدارة الأصول، بما في ذلك سياسات الدين وتوزيع حصص الأرباح، "ما يوفر مزيدا من الوضوح والشفافية للمستثمرين".

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد الصايغ، إن "الدار للاستثمار" تعد أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، معتبرا إطلاقها "محطة مهمة" في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة "الدار العقارية"، محمد خليفة المبارك، أن "الدار للاستثمار" بامتلاكها أصولا عقارية بقيمة 20 مليار درهم تتيح فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف "AA".

يذكر أن شركة "الدار العقارية"، التي تأسست عام 2004، حققت أرباحا إجمالية بلغت 1.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 1.3 مليارات درهم في النصف الأول من 2017، أي بزيادة قدرها 5 في المائة.

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