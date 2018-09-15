السلطات الجزائرية تمنع خمسة جنرالات من السفر

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر قناة "العربية"، في خبر عاجل مساء اليوم، بأن "السلطات الجزائرية منعت سفر قيادات عسكرية وأمنية سابقة".

ويهم قرار المنع من السفر الجنرال سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال بوجمعة بودواور، المدير السابق للمالية بوزارة الدفاع، والجنرال شريف عبد الرزاق، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، والجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.

يذكر أنه لا حديث يهيمن على الجزائريين هذه الأيام سوى عن تغييرات مفاجئة أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وشملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.

وتعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وأحدثت ضجة في الشارع الجزائري.