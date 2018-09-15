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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الجزائرية تمنع خمسة جنرالات من السفر

السلطات الجزائرية تمنع خمسة جنرالات من السفر

السلطات الجزائرية تمنع خمسة جنرالات من السفر
هسبريس من الرباط
السبت 15 شتنبر 2018 - 21:41

أفادت مصادر قناة "العربية"، في خبر عاجل مساء اليوم، بأن "السلطات الجزائرية منعت سفر قيادات عسكرية وأمنية سابقة".

ويهم قرار المنع من السفر الجنرال سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال بوجمعة بودواور، المدير السابق للمالية بوزارة الدفاع، والجنرال شريف عبد الرزاق، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، والجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.

يذكر أنه لا حديث يهيمن على الجزائريين هذه الأيام سوى عن تغييرات مفاجئة أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وشملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.

وتعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وأحدثت ضجة في الشارع الجزائري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - assadik السبت 15 شتنبر 2018 - 21:59
إن الآه يمهل و لايهمل دبى غايبان عيبهم هاد الجنرالات أكيد قالو كفانا من استحواذ شرذمة البوليساريو
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1
2 - وجدي السبت 15 شتنبر 2018 - 22:00
أشمن رئيس الجمهورية القايد صالح هو من يحكم اليوم بالأضافة الى حفنة من كبار رجال الأخمال . و كان قد قالها قبل سنوات المحلل المغربي الدي يضهر كثيرا على قناة ميدي1 و يطبل للمخزن لم أتدكر اسمه لكن يبدو لي أنه كان يعرف ما يقول
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4
3 - المراسل السبت 15 شتنبر 2018 - 22:01
الحقيقة هي أن جنرالات متحكمين اكتر ومقربين اكتر للسلطة هم من قاموا بمنع هؤلاء الأسماء من مغادرة البلاد....إنه صراع العساكر يا سادة ...ونحن لدينا صراع العفاريت والتماسيح ...متى ستمنع التماسيح العفاريت من مغادرة البلاد. ..؟ ؟
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6
4 - marocain السبت 15 شتنبر 2018 - 22:02
le régime algérien se prépare pour la phase poste-bouteflika. le véritable président - Général Gaid Saleh- est en train d'écareter tous ses opposants potentiels
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-1
5 - فؤاد السبت 15 شتنبر 2018 - 22:04
نتمنى ان لا نشاهد انقلابات داخل الجارة لان ستكون حرب بين الجنرالات و سبادي دماء ابناء الشعب
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3
6 - موحى السبت 15 شتنبر 2018 - 22:06
الله أكبر هدا إن دل على شيئ إنما يدل على دكاء وفطنة الجنرالات الجزائريين بدنو أو اقتراب اجل بوتفليقة والله أعلم عارفين الا مات سيجرون للمحاسبة واو واو لهدا يريدون الفرار قبل اختلاط الحابل بالنابل هههههه
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7 - كمال السبت 15 شتنبر 2018 - 22:11
الجزائر يحكمها حاليا سعيد بوتفليقة المغربي الوجدي بالولادة وشقيق الرئيس الحالي عبد العزيز، سعيد هو الذي يقف وراء هذه الإعفائات والتصفيات في حق كل من يرى فيه منافسا او عدوا له في طربقه الى كرسي الحكم قريبا.
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-1
8 - خليل هولاندا السبت 15 شتنبر 2018 - 22:13
تغييرات وقعت كذلك في المغرب وزاد الخال سوءا اكتر منا كان فيه الأمن منعدم والعفاريت والتماسيح بكترة لا احد يخدم البلاد وكل من لايهتم بالبلاد فهو لازقيمة له لان الوطن والمواطنين أولى
الحزاءر ستتحول آلى دولتين اوً تلاتة دويلات :
الحزاءر في الشمال القبائل تم دويلة مليشيات البولزاريو
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9 - amaghrabi السبت 15 شتنبر 2018 - 22:14
هاهي مبشرات الخير بالنسبة للمغاربة بدأت تظهر والتي ستجعل من العدو الجزائري يهتم بمشاكله السياسية والاجتماعية ويترك جاره المغرب في راحة البال ليتوجه بهدوء نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للشعب المغربي من طنجة الى لكويرة.فاعتقد ان القلاقل في هذا البلد الذي يقذف الخبث الى وطني هي لمصلحة المغرب والمغاربة.فبتفليقة مريض لا يحرك ساكنا وهذه التسريحات في الجنرالات المعروفة يبين ان ازمة حادة تنتظر الجزائر وهي قريبة جدا .فنحن نريد ان تعاون مع جارنا كما تفعل الدول الغربية العاقلة ولكن جارنا عنيد وحقود وحسود يعمل ليل نهار ليوقعنا في الهاوية والعياذ بالله,ويخرج علينا جزائريين في التعاليق ويمسحون في المغرب والمغاربة أسباب العراقيل التي تعيشها المغرب العربي الميت والتي قتلته الجزائر وما زالت تطعن فيه بخنجر مسموم بالكراهيات والاحقاد,
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10 - montasser السبت 15 شتنبر 2018 - 22:19
يجب ان نعرف هل هذا العدد الكبير من الجنرالات حصلوا على هذه المراتب في ساحة القتال ام محاباة...2-من اعطى اوامر المنع من مغادرة الوطن!!! الرءيس انسان مشلول لا سلطة له..!! من يختبئ وراءه!!!!من يحكم الجزاءر...بلد المليون شهيد والبترول والغاز و..و..يعيش ازمة!!!حرام والله...
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