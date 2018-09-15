24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الموريتاني: الشعب وجه رسالة إلى المتطرفين
- الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"
- درك تملالت يحيل ثلاثة تجار مخدرات على القضاء
- إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب
العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)
متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور (5.00)
- بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك" - (154)
- ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية - (138)
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" - (108)
- أمنيون يوقفون متسوّلة تتنقل بسيارة في ملكيتها - (74)
- هل تقود موريتانيا وساطة بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء؟ - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات الجزائرية تمنع خمسة جنرالات من السفر
أفادت مصادر قناة "العربية"، في خبر عاجل مساء اليوم، بأن "السلطات الجزائرية منعت سفر قيادات عسكرية وأمنية سابقة".
ويهم قرار المنع من السفر الجنرال سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال بوجمعة بودواور، المدير السابق للمالية بوزارة الدفاع، والجنرال شريف عبد الرزاق، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، والجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.
يذكر أنه لا حديث يهيمن على الجزائريين هذه الأيام سوى عن تغييرات مفاجئة أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وشملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.
وتعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وأحدثت ضجة في الشارع الجزائري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الحزاءر ستتحول آلى دولتين اوً تلاتة دويلات :
الحزاءر في الشمال القبائل تم دويلة مليشيات البولزاريو