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الرئيسية | خارج الحدود | إعصار قوي يقترب من هونغ كونغ وسواحل الصين

إعصار قوي يقترب من هونغ كونغ وسواحل الصين

إعصار قوي يقترب من هونغ كونغ وسواحل الصين
هسبريس - رويترز
الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:49

اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية اليوم الأحد واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

وقالت وكالة الطوارئ الوطنية في الفلبين إن عاملي إنقاذ قتلا أثناء محاولاتهما انتشال محاصرين وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية بينما قالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر بالعاصمة مانيلا.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونج كونج "وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت جرينتش)".

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي اليوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.

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