24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "دبلوماسية الديون" الصينية تنعكس على النفوذ الاقتصادي الأمريكي
- الرئيس الموريتاني: الشعب وجه رسالة إلى المتطرفين
- الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)
والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)
متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور (5.00)
- بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك" - (202)
- ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية - (146)
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" - (122)
- الحكومة تستعدٌّ لإنهاء الاحتقان الاجتماعي بتلبية مطالب الشغيلة - (104)
- أمازيغ: مدافعون عن العربية يجرون المغرب إلى "العصيان اللغوي" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا
ارتفع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" الذي ضرب ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى 11، بحسب ما صرح به مسؤولون للإعلام الأمريكي.
وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الإعصار الذي يجتاح الولايتين منذ أمس الأول الجمعة، 7 بينهم سيدة ورضيعها.
وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.
وبسبب الإعصار ألغت السلطات الأمريكية أكثر من ألفي رحلة جوية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، أن كارولينا الشمالية منطقة منكوبة، وأشار إلى أنه سيزورها الأسبوع القادم.
ويتوقع مختصون أن يؤثر الإعصار سلبيًّا على 10 ملايين شخص، وأن يخلف أضرارًا مادية تُقدر بـ 170 مليار دولار.