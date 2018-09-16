24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)

  2. والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)

  3. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  4. بلجيكا توقف تمويل بناء مدارس فلسطينية جديدة (4.00)

  5. هذه الأطعمة تقلل من مخاطر الوفاة بأمراض خطيرة (4.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا

إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا

إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا
بتول يوروك من نيويورك*
الأحد 16 شتنبر 2018 - 11:57

ارتفع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" الذي ضرب ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى 11، بحسب ما صرح به مسؤولون للإعلام الأمريكي.

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الإعصار الذي يجتاح الولايتين منذ أمس الأول الجمعة، 7 بينهم سيدة ورضيعها.

وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وبسبب الإعصار ألغت السلطات الأمريكية أكثر من ألفي رحلة جوية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، أن كارولينا الشمالية منطقة منكوبة، وأشار إلى أنه سيزورها الأسبوع القادم.

ويتوقع مختصون أن يؤثر الإعصار سلبيًّا على 10 ملايين شخص، وأن يخلف أضرارًا مادية تُقدر بـ 170 مليار دولار.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.