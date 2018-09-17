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الرئيسية | خارج الحدود | استخبارات بريطانيا تقدم منحا مالية لطلاب الجامعات

استخبارات بريطانيا تقدم منحا مالية لطلاب الجامعات

استخبارات بريطانيا تقدم منحا مالية لطلاب الجامعات
هسبريس - إفي
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 03:49

تقدم الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) للطلاب الجامعيين منحا للعمل بمقراتها مقابل راتب أسبوعي يبلغ 485 جنيه استرليني (نحو 543 يورو)، حسبما ذكرت صحيفة (صنداي تايمز) الأسبوعية.

وتستهدف المنح التي ستمتد لـ11 أسبوعا، طلاب السنة الأخيرة لكليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما ستقدم لأولئك الذين سيقومون بعمل جيد خلال المنحة، فرصة عمل دائمة بمجرد التخرج، حسبما أشارت الاستخبارات على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أن المتقدمين للحصول على المنحة سيخضعون لعملية فرز واختبارات طويلة من مقابلات وغيرها خلال شهري نوفمبر ويناير المقبلين على أن تجرى المنحة خلال الصيف المقبل.

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