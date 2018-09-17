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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الفرنسية تضبط كوكايين بـ30 مليون يورو

السلطات الفرنسية تضبط كوكايين بـ30 مليون يورو

السلطات الفرنسية تضبط كوكايين بـ30 مليون يورو
هسبريس - متابعة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 00:40

ضبطت السلطات الفرنسية 752 كجم من الكواكيين في ميناء لو هافر شمالي البلاد قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو.

وهنأ وزير الميزانية، جيرالد دارمانين، في بيان مسؤولي الجمارك في لو هافر لتمكنهم من العثور على هذه الكمية من الكوكايين في حاوية قادمة من أمريكا الجنوبية.

ولم تفض هذه العملية إلى تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

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