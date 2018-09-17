ماي "مستاءة" من تكهنات حول مستقبلها السياسي

هسبريس - أ.ف.ب

صرحت المحافظة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، التي تواجه تمردا داخل حزبها بشأن بريكست، الأحد، بأنها "مستاءة" من التكهنات حول مستقبلها السياسي.

وأكدت ماي، في مقابلة مع قناة "بي بي سي" التلفزيونية قبل ستة أشهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنها تركز جهودها على التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد يجري التفاوض حوله.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، التي تدافع عن الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد: "أشعر ببعض الاستياء؛ لكن هذا الجدل لا يتعلق بمستقبلي، هذا الجدل يتعلق بمستقبل المواطنين البريطانيين وبمستقبل المملكة المتحدة".

وأضافت ماي، التي تواجه تمردا داخل حزب المحافظين لمؤيدي انفصال واضح وكامل مع الاتحاد الأوروبي: "هذا ما أركز عليه، وهذا ما يجب أن نركز عليه جميعا".

وتابعت أن الأمر يتعلق "بالتأكد من حصولنا على هذا الاتفاق الجيد من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يعود بالفائدة على المواطنين البريطانيين في كل مكان في المملكة المتحدة. هذا هو المهم بالنسبة لنا".